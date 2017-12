Disney: „Regele Leu“ în versiune animată ultrarealistă

Studiourile americane Walt Disney au anunțat, miercuri, că vor face echipă cu regizorul Jon Favreau pentru o adaptare live-action a lungmetrajului ''Regele Leu'' ("The Lion King''), unul dintre cele mai de succes filme din istorie. Producția va consolida succesul de care se bucură în prezent Disney în urma reimaginării, pentru audiența contemporană, a unor pelicule clasice, precum ''Maleficent'' (2014), ''Cenușăreasa'' (2015) sau ''Cartea junglei'' (2016).

Favreau a lucrat și la hitul ''Cartea junglei'', care ''a debutat în aprilie și a adus încasări de 965,8 milioane de dolari în toată lumea'', după cum se arată în comunicatul Disney. Studiourile anunțaseră anterior că vor lucra cu Favreau și la o continuare după ''Cartea Junglei'', însă nu a fost avansată nicio dată în acest sens.

La fel ca mult așteptata reeditare a producției ''Frumoasa și Bestia'', ce o va avea ca protagonistă pe Emma Watson și care va apărea anul următor, ''Regele Leu'' va conține, pe coloana sonoră, cântece din filmul clasic de animație. ''Regele Leu'', lansat în 1994, a devenit unul dintre cele mai importante filme de animație din istorie, cu încasări globale puțin sub 1 miliard de dolari. Filmul a fost recompensat cu Oscaruri pentru melodia ''Can You Feel the Love Tonight'', de Elton John și Tim Rice, ca și pentru coloana sonoră compusă de Hans Zimmer, dar și cu două premii Grammy pentru muzica ce s-a vândut în peste 14 milioane de copii.