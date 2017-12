Preotul polonez Tadeusz Rydzyk, fondatorul unui grup media ultracatolic, Radio Maryja, vrea să deschidă un parc de distracţii cu tematică religioasă la Torun, în nordul ţării, unde îşi are sediul şi trustul. Rydzyk, care de la începutul anilor \'90 a fondat un post de radio, unul de televiziune, un ziar naţional şi o şcoală de jurnalism la Torun, doreşte să deschidă în acest oraş şi un parc de distracţii, care va cuprinde o biserică, hoteluri, aqua park, băi de apă termală, săli de sport şi de conferinţe, magazine şi restaurante. Proiectul, intitulat Polonia in Tertio Millennio, va cuprinde şi un port de ambarcaţiuni şi un amfiteatru pe malul râului Vistula, potrivit ziarului ”Nasz Dziennik”, ce face parte din trustul preotului. Rydzyk vrea ca Polonia in Tertio Millennio să devină principalul centru religios din Polonia şi să eclipseze oraşul vechi de sute de ani Czestochowa, loc de pelerinaj pentru catolici, datorită faptului că adăposteşte o icoană cunoscută sub numele Madona Neagră. Parcul de distracţii urmează să fie construit lângă Universitatea de Cultură Socială şi Media, ale cărei baze au fost puse tot de Rydzyk. Costul realizării acestui proiect este estimat la câteva milioane de zloţi, iar Radio Maryja s-a adresat deja ascultătorilor săi, pentru a dona bani. Radio Maryja, condus de preotul romano-catolic Tadeusz Rydzyk, difuzează în mod regulat luări de poziţie naţionaliste şi antisemite şi exercită o influenţă foarte mare în Polonia.