Dispar Parchetele de pe lângă Judecătorii?

Numărul Parchetelor din România s-ar putea reduce drastic, după ce procurorul general al României, Tiberiu Nițu, a anunțat că vrea să reformeze Ministerul Public, susținând că se ghidează în acest sens după modelul german. Potrivit DC News Live, Tiberiu Nițu consideră inutile Parchetele de pe lângă Judecătorii. „Eu mi-am propus acest lucru. Am un proiect de reorganizare a Parchetelor, strâns legat de Poliție, dar nu l-am inventat eu, nu l-am visat eu noaptea, l-am văzut prima dată în Germania, unde Parchetele sunt organizate doar lângă Tribunale și Curți de Apel. Ei n-au Parchete pe lângă Judecătorii, în diferite zone extrem de îndepărtate. Ei au concentrat procurorii, cum ar fi la noi, în reședințe de județ, acolo fiind 50 de procurori. Nu mai avem procurori în comuna cutare, orășelul cutare. Și am spus să facem și noi această reformă, să reorganizăm Parchetele pe lângă Tribunale și Curți de Apel”, a declarat Tiberiu Nițu. El a susținut că are și mai multe argumente în favoarea acestui sistem, dând exemplu cât de mult învață un asiprant la profesia de procuror și unde ajunge el la finalul studiilor. „Statul investește într-un tânăr doi ani la Institutul Național al Magistraturii (INM), nu vă mai spun cât muncește acel tânăr să intre la INM, concurența este imensă, și, după doi ani de INM, îl duci procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria nu știu care. Cum să se dezvolte profesional acel om, ce așteptări să ai de la el după cinci ani de muncă în acea zonă? Eu am propus să modificăm legea de organizare judiciară, care spune că pe lângă fiecare instanță există un Parchet, ca să-mi dea libertatea să am Parchete acolo unde cred eu că este necesar. Mi se invocă, dom'ne, îndepărtezi Justiția de cetățean. Și eu spun: nu îndepărtez Justiția. În materie penală, 95% dintre dosarele Ministerului Public sunt instrumentate de Poliție, doar 5% le face procurorul efectiv. În spațiul pe care-l eliberez din comuna X, pentru că sunt Parchete și-n comune, duc poliția judiciară, care va face doar cercetare penală”, a mai spus Tiberiu Nițu.

ÎNCERCĂRI EȘUATE Nu este pentru prima dată când se vorbește despre desființarea unor Parchete de pe lângă Judecătorii care au un volum de activitate foarte mic. În ultimii patru ani, Ministerul Justiției a propus scoaterea din schemă a mai multor instanțe și a Parchetelor aferente. Printre acestea s-au numărat, spre exemplu, și cele două instituții de la Hârșova. Prima dată s-a pus problema mazilirii acestora în 2010, însă Parlamentul a înţeles atunci utilitatea şi nevoia oamenilor de a le avea în zonă și le-a „iertat”. Ulterior, la începutul anului 2014, s-a pus iar în discuție desființarea Parchetului și Judecătoriei Hârșova, însă nici de data aceasta planul nu a fost aprobat de Parlament.