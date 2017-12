Dispariţia scriitorului francez Michel Houellebecq produce îngrijorare

O EXISTENŢĂ MISTERIOASĂ Scriitorul francez Michel Houellebecq nu s-a prezentat, marţi, la Amsterdam, prima etapă din turneul de promovare a celui mai recent roman al său în Olanda, iar absenţa sa, fără nicio explicaţie, a alarmat presa francofonă, care susţine pur şi simplu că autorul a dispărut. “Trebuia să sosească de ieri, dar nu a venit”, a declarat Monique Groenwoud, directoarea serviciului de presă al editurii olandeze De Arbeiderspers. Scriitorul francez, al cărui roman “La carte et le territoire” a fost recompensat cu premiul Goncourt pe 2010, trebuia să acorde interviuri la Amsterdam şi să participe la un festival literar la Haga, marţi seară. “Ultimul nostru contact cu el datează din urmă cu două sau trei luni, atunci când ne-a spus că va veni, dar apoi nu am mai primit veşti de la el. Am înţeles că, uneori, el, deşi nu mai zice nimic, se prezintă totuşi acolo unde este invitat”, a adăugat Monique Groenwoud. Michel Houellebecq trebuia să participe, miercuri seară, la o întâlnire publică organizată la Theatre de La Monnaie din Bruxelles. “Şi-a anulat participarea din motive personale”, se afirmă într-un comunicat emis de conducerea acestui teatru. Flammarion, editura franceză cu care colaborează scriitorul, a declarat că nu deţine nicio informaţie.

Scriitorul nu a mai răspuns la e-mail-urile şi SMS-urile editorilor săi din luna iunie. Aceştia susţin că, nu de puţine ori, Michel Houellebecq dispare pentru o vreme, însă se prezintă întotdeauna în zilele care marchează întâlnirile sale promoţionale. Martin de Haan, traducătorul său în limba olandeză, a povestit că scriitorul adeseori nu poate fi contactat pentru perioade îndelungate, dar el este foarte fidel întâlnirilor stabilite, este întotdeauna foarte de încredere pentru aceste lucruri. Şi reprezentanţii editurii franceze Flammarion susţin că nu există niciun motiv de îngrijorare.

Dintr-o dată, în universul editurilor de carte, toată lumea se întreabă unde ar putea fi scriitorul, iar mai multe surse din mass-media belgiană nu ezită să vorbească despre “o dispariţie”. Potrivit jurnaliştilor de la “Figaro”, care l-au contactat pe unul dintre prietenii parizieni ai scriitorului, acesta şi-ar fi schimbat, pur şi simplu, numărul de telefon pentru a nu mai fi deranjat. În cotidianul francez “Le Parisien” se afirmă că scriitorul a avut câteva luni dificile, preocupat de problemele sale de sănătate care l-au determinat să nu îşi onoreze obligaţiile de a fi prezent la câteva întâlniri, dar este pe cale să îşi revină şi plănuieşte, printre altele, să îşi cumpere un apartament la Paris. În alte publicaţii franceze, se spune că Michel Houellebecq a decis să meargă, pur şi simplu, în sudul Spaniei şi să trăiască într-o zonă plină de verdeaţă, precum un Robinson Crusoe al timpurilor moderne, de unde nu intenţionează să mai revină în lumea civilizată.

UN GENIU PROVOCATOR Michel Houellebecq, copilul teribil al literaturii franceze, a mai fost nominalizat de două ori la premiul Goncourt, în 1998, cu “Les particules elementaires” şi şapte ani mai târziu, cu “La possibilité d\'une île”. Născut pe 26 februarie 1958, în insula La Reunion, potrivit biografiei sale oficiale şi în 1956, potrivit altor surse, Michel Houellebecq a devenit un scriitor cult în 1994, cu volumul “Extension du domaine de la lutte / Extinderea domeniului luptei”. Anterior, în 1992, publica primul volum de poeme, “La Poursuite du bonheur / Pe urmele fericirii”, distins cu premiul Tristan Tzara. Al doilea volum de poeme, “Le Sens du combat / Sensul luptei”, obţine Prix de Flore în 1996. Monstru rece şi provocator pentru unii, geniu absolut pentru alţii, acesta publică în 1998 volumul “Les Particules elementaires / Particulele elementare”, care a fost tradus în 25 de limbi străine şi recompensat cu Prix Novembre. În 2000, îi apar un disc, “Presence humaine / Prezenţa umană”, cu poeme în lectura proprie, acompaniate de muzica lui Bertrand Burgalat şi “Lanzarote”, un volum între reportaj şi ficţiune, cu fotografii.

Un exponent al antieroului şi al disperării, publică în 2001 cel de-al treilea roman intitulat “Plateforme / Platforma” la editura Flammarion, consacrat turismului sexual. În anul 2002, devine primul francez căruia i s-a acordat prestigiosul IMPAC Dublin Literary Award. Urmează “La Possibilité d\'une île”, în 2005, volum care este recompensat cu premiul Interallie. Între cele două ultime romane se iscă o polemică legată de comentariile sale dintr-un interviu acordat unei publicaţii: “Totuşi, Islamul este cea mai idioată religie”. La capătul unui proces în care a fost achitat, a decis să părăsească Franţa.