Dispariţie învăluită în mister

Părinţii unei tinere în vârstă de 21 de ani, din Cernavodă, au ajuns în pragul disperării, după ce fiica lor, care ar fi trebuit să revină în ţară pe data de 6 august, a dispărut fără urmă. Adriana Duţu este plecată de aproape trei ani în Spania. „În toată această perioadă am păstrat legătura cu ea, am vorbit cu ea la telefon de două, trei ori pe săptămână. De fiecare dată ne-a dat asigurări că este bine, că nu are de ce să se plângă. În urmă cu aproape un an ne-a spus că s-a măritat cu un tânăr de 25 de ani, pe nume Ruben, că locuieşte în apropiere de Madrid şi că abia aşteaptă ca şi noi să-l cunoaştem pe acest băiat. În toată această perioadă, noi nu am văzut-o. Acum ar fi trebuit să vină în ţară. Ne-a anunţat că şi-a cumpărat bilet de avion şi că soseşte în România pe data de 6 august”, povesteşte Nicu Duţu, tatăl fetei. Părinţii s-au pregătit pentru sosirea Adrianei, fără să bănuiască ce avea să se întâmple. „Ne-a sunat cu o jumătate de oră înainte de a se urca în avion şi ne-a zis că urmează să treacă prin punctul de control şi că speră ca totul să fie bine. Această afirmaţie ne-a dat foarte mult de gândit, mai apoi, când lucrurile au luat o întorsătură ciudată. Am mers la Bucureşti, la aeroport, pentru a o aştepta, dar ea nu a mai venit.... Am încercat să o sunăm, ne-am imaginat că poate a pierdut avionul, însă avea telefonul mobil închis. Asta se întâmpla pe data de 6 august. Până în ziua de azi, situaţia e neschimbată şi nu putem intra în legătură cu ea”, spune Nicu Duţu.

„ERA NELINIŞTITĂ” Părinţii fetei au încercat în zadar să afle de la reprezentanţii aeroportului din Madrid dacă Adriana a întâmpinat probleme la îmbarcare. „Am sunat acolo, dar ne-au zis că acestea sunt date confidenţiale şi că nu ne pot oferi asemenea informaţii. Suntem în ceaţă complet, vă rog să ne credeţi. Nu ştim dacă Adriana a fost oprită în timpul acelui control, nu ştim mai ales de ce se temea atât de tare de acele verificări, de ce ne-a spus că speră ca totul să fie bine. Cine vorbeşte aşa? Cum adică speră să fie bine? Avea ceva de ascuns?”, se întreabă Nicu Duţu. Tatăl Adrianei spune că şi conversaţiile purtate de tânără pe Messenger, cu verişoara ei, trădează o stare de nervozitate. Într-o discuţie care a avut loc pe data de 20 iulie, aceasta scria: „17 zile... Doamne, ce nervi şi cât stres... să treacă mai repede şi să fie totul bine că, dacă nu, cred că am să mor eu în locul alor mei”. Pe data de 6 august, aceasta scria: „Azi e ziua cea mare... Sper ca totul să iasă bine!”. Tatăl fetei este convins că mesajele respective sunt o dovadă că ceva era în neregulă. „Ce să iasă bine? Eu asta mă întreb! De ce era temătoare şi neliniştită? Nu ştiu ce să mai cred!”, a declarat Nicu Duţu. După ce a aşteptat în zadar un semn de la fiica lui, bărbatul a depus vineri o reclamaţie la Poliţie. „Sper ca poliţiştii să reuşească să afle ce a păţit Adriana, de ce nu a mai ajuns în ţară şi de ce nu a mai dat niciun semn de viaţă! Ceva dubios probabil s-a petrecut, pentru că dacă se răzgândea pur şi simplu ne suna şi ne spunea de ce nu mai poate ajunge”, a adăugat Nicu Duţu.