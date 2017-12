Dispariţie învăluită într-un mister vechi de un sfert de secol

Durere fără margini pentru o femeie de 52 de ani, din Constanța. Și-a pierdut copilul în urmă cu 24 de ani și de atunci nu mai știe nimic de soarta lui. Trăiește din amintiri și speră că cel pe care l-a văzut ultima dată când avea doi ani trăiește și că într-o zi o va căuta şi-i va spune... mamă. Anii au trecut, iar Doina Gavril nu poate accepta ideea că nu își va mai vedea copilul niciodată. Gheorghe Andreeas Schuller ar avea acum 26 de ani. Deși are alți doi copii, o fată și un băiat, niciunul nu i-a putut acoperi golul pe care i l-a lăsat Andreeas. Are o singură poză cu el, pe care o păstrează cu sfințenie și o strânge la piept, sperând la o minune... Își aduce aminte perfect de ziua în care copilul i-a fost furat din casa în care locuia de nimeni altul decât de concubin, respectiv tatăl celui mic. Din anul 1987, femeia a trăit în concubinaj cu Gheorghe Wilhelm Schuller, timp de doi ani. După ce s-a născut copilul au început să apară problemele, iar în 1989 Schuller a părăsit-o. În luna iulie 1990, acesta s-a întors, însă nu pentru a se împăca. „Trebuia să schimb butelia, așa că l-am lăsat singur în casă pentru scurt timp. În momentul în care m-am întors, am constatat că Andreeas nu mai este. L-am căutat peste tot, dar nu am dat de el. La un moment dat, fetița vecinilor mi-a spus că un nene blond, înalt și cu mustață a venit și l-a luat. Mi-am dat seama imediat că este vorba despre tatăl lui. Probabil m-a pândit și, când am părăsit locuința, l-a luat. Ceilalți doi copii erau plecați la bunici“, a povestit Doina Gavril. Femeia a realizat că nu mai are nici certificatul de naștere al copilului și nu poate demonstra că ea este mama. A apelat la Poliție, însă fără rezultat... Deși era disperată și a încercat să își găsească copilul, oamenii legii i-au dat un răspuns... banal: „Dacă nu ai avut grijă de el...”. Ulterior a fost demarată o anchetă, însă copilul parcă intrase în pământ. „Au venit la noi acasă, au luat amprente, fotografia celui mic, s-au făcut cercetări, dar nu l-au găsit. Au spus că, dacă nu mai este în România, nu au ce să facă“, a declarat Magdalena Gavril, sora lui Andreeas.

PISTE ȘI INFORMAȚII Doina Gavril nu știa foarte multe despre concubinul ei, decât că provenea dintr-o familie respectată și trăia în Germania. Văzând cât de mult suferă, un prieten comun s-a îndurat și i-a spus acesteia că cel mic este bine. „Mama plângea încontinuu și suferea foarte tare. Un ungur care locuia în Constanța, prieten cu Schuller, i-a spus mamei să stea liniștită. „Andreeas a fost luat de Wilhelm. Nu mai este în țară, dar trăiește, este bine“, a fost tot ce i-a spus mamei. Acest bărbat mi-a fost ca un tată și a avut grijă de noi. În urmă cu opt ani a murit, iar eu l-am îngropat. Nici pe patul de moarte nu a vrut să îmi spună unde este fratele meu“, a adăugat Magdalena Gavril. Singurele informații pe care le-au obținut de-a lungul anilor au fost că Andreeas ar fi trăit în Londra până la vârsta de 16 ani, împreună cu o mătușă, iar apoi a plecat în Germania. Odată cu apariția rețelelor de socializare, sora lui Andreeas a încercat să îi dea de urmă, dar fără rezultat.

„NU L-AM UITAT NICIO CLIPĂ“ În cursul anului trecut, Doina Gavril a trecut printr-o altă grea încercare a vieții. Celălalt fiu, Marius Gavril, de 28 de ani, a decedat. Pierderea lui a făcut-o pe femeie să nu se lase și i-a dat putere să își caute în continuare copilul, motiv pentru care a apelat la mass-media. „Mi-aș dori să știu că este bine, să îl văd, să îl strâng în brațe. Aș vrea să-i spun că îl iubesc și că mi-a fost dor de el. Nu l-am uitat nicio clipă și n-am încetat să mă gândesc la el deși au trecut peste 20 de ani“, a povestit cu lacrimi în ochi constănțeanca. Privind singura fotografie pe care o are, femeia se întreabă oare ce meserie și-a ales fiul său și cum arată?! „Îmi aduc aminte că era un copil foarte cuminte și la locul lui. Era blond și zâmbea mereu. Se juca și nu mi-a făcut probleme niciodată“, își amintește, zâmbind, Doina Gavril.

ANCHETĂ JURNALISTICĂ Reporterii „Telegraf“ au demarat o anchetă jurnalistică și încearcă să dea de urma tânărului dispărut în urmă cu 24 de ani. Cei care consideră că pot oferi orice informație sunt rugați să contacteze redacția cotidianului. Totodată, cei care au probleme similare se pot adresa ziarului „Telegraf“.