Poliţiştii constănţeni încearcă să dea de urma unei tinere în vârstă de 25 de ani, din localitatea constănţeană Cumpăna, care a dispărut de la domiciliu pe 15 octombrie. Rudele Ramonei Fandarac – Pricop spun că aceasta a plecat de acasă sâmbăta trecută, în jurul orelor 11.00. „Nepoata mea are unele probleme psihice şi a fost ţinută tot timpul sub o supraveghere strictă. Sâmbătă, sora mea se afla în baie. A lipsit doar trei sau patru minute din cameră, iar când a ieşit, fata nu mai era nicăieri. Mama ei a alergat într-un suflet în faţa blocului, dar era deja prea târziu. Un bătrân care locuieşte în zonă i-a spus că a zărit-o pe Ramona stând pe o bancă în staţia microbuzului care face curse între Cumpăna şi Constanţa”, a povestit Aurel Radu, de 41 de ani, din Tulcea, unchiul tinerei dispărute. Imediat după plecarea Ramonei, rudele au mers la postul de poliţie şi au cerut ajutorul oamenilor legii, care au deschis o anchetă pentru a da de urma ei. Unchiul tinerei spune că nepoata lui are momente de confuzie în care i se întâmplă să uite cum o cheamă şi unde locuieşte. „Ne-am gândit iniţial că poate a fost găsită pe străzi de vreo persoană care ar fi putut chema autorităţile. Am mers la Spitalul Judeţean Constanţa, la Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare, în ideea că acolo sunt aduse persoanele fără adăpost care nu ştiu cum se numesc sau unde locuiesc, dar nu am avut niciun rezultat”, a adăugat Aurel Radu.

ÎNGRIJORARE Rudele Ramonei spun că, la data dispariţiei, tânăra nu avea bani sau bunuri de valoare asupra ei. „Noi bănuim că s-a urcat în microbuzul de Constanţa, aşa că am mers şi la autogară, cu fotografia ei, în speranţa că cineva şi-ar putea aminti ceva despre ea. Până acum, însă, nu am primit niciun semn. Am lipit pozele ei atât în Cumpăna cât şi în Constanţa şi aşteptăm...”, a mai spus Aurel Radu. Fratele tinerei spune că aceasta a mai plecat de acasă în câteva rânduri, dar de fiecare dată a fost găsită în Cumpăna, în foarte scurt timp. „Niciodată nu a lipsit atât de mult ca acum şi de aceea suntem foarte îngrijoraţi. Era o chestiune de ore, acum lipseşte deja de cinci zile”, a declarat tânărul. Disperaţi că nu pot da de urma Ramonei, oamenii au început să se gândească la cele mai negre scenarii. „Nu ştim nimic despre ea. Poate e sechestrată undeva, poate cineva i-a făcut rău, poate a fost victima vreunui tâlhar... ”, şi-a exprimat îngrijorarea unchiul tinerei. Ramona Fandarac – Pricop are 1,65 metri înălţime, în jur de 75 de kilograme, păr brunet, ochi negri. „Sâmbătă era îmbrăcată cu o pereche de pantaloni de trening negri, o bluză de aceeaşi culoare, o geacă de blugi şi purta cizme gri. Mai avea la ea o poşetă maro în care nu se găsea, însă, niciun document de identitate”, a declarat unchiul dispărutei. Persoanele care pot furniza informaţii referitoare la acest caz sunt rugate să apeleze linia unică 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliţie. De asemenea, pot apela numerele de telefon 0743.20.97.96, 0722.41.58.46 sau 0786.18.76.29 pentru a discuta cu membrii familiei.