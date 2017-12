Dispărute fără urmă

Poliţiştii constănţeni cercetează alte două cazuri de dispariţii misterioase. Prima se referă la o tînără constănţeancă, de 20 de ani, plecată de acasă în urmă cu trei zile. Dispariţia tinerei Andreea Enache le-a fost semnalată autorităţilor, duminica trecută, de mama sa, Lucreţia Daniela Datcu, care le-a spus oamenilor legii că tot ce a rămas în urma fetei sale este un bilet adresat familiei. În mesajul destinat părinţilor, Andreea spune că doreşte să fie singură pentru o perioadă şi le cere părinţilor să nu se îngrijoreze, precizînd că nu are de gînd să se sinucidă. Familia presupune că fata a aşternut cuvintele pe hîrtie duminică noaptea, apoi a aşteptat ca părinţii să adoarmă şi s-a furişat afară din apartament. Dimineaţa, mama sa a dat peste bilet. Speriată de mesajul fetei şi pusă pe gînduri de fraza în care tînăra afirmă că nu are de gînd să-şi ia viaţa, femeia a anunţat poliţia şi le-a cerut ajutorul pentru a-şi găsi copilul. Poliţiştii Secţiei 5 au demarat o anchetă în acest caz şi au început căutările. Ei nu exclud posibilitatea ca tînăra să fi plecat de acasă în urma unei depresii sau a unei dezamăgiri sentimentale. Finalizarea anchetei va putea preciza cu exactitate motivul care a determinat-o pe fată să recurgă la acest gest. Semnalmentele tinerei dispărute sînt următoarele: 1.70 metri înălţime, constituţie robustă, păr blond, ten deschis, faţă ovală, ochi căprui, buze subţiri. Părinţii nu au putut descrie vestimentaţia tinerei la momentul dispariţiei. Ei au precizat însă că fata şi-a luat cu ea actul de identitate.

A doua dispariţie o are ca protagonistă pe o tînără bolnavă de schizofrenie, din comuna constănţeană Cobadin, care a plecat de acasă în urmă cu patru zile. Mama dispărutei, Feruze Ali, de 49 de ani, le-a spus poliţiştilor că fiica ei, Geilan Ali, de 29 de ani, este bolnavă şi are dificultăţi în vorbire. Ea a fost externată din Clinica de Neuropsihiatrie de la Palazu Mare în urmă cu aprox. trei luni. Medicii spun că schizofrenia este o boală mintală din categoria psihozelor endogene. Caracteristică acesteia este apariţia unor manifestări psihopatologice majore, cum ar fi halucinaţiile, deliruri, tulburări formale de gîndire, tulburări afective, tulburări de comportament, dezorganizarea personalităţii. Poliţiştii bănuiesc că plecarea fetei are legătură directă cu boala de care aceasta suferă. Mama a descris-o pe fată ca fiind introvertită, speriată, şi timidă. Tînăra nu obişnuieşte să vorbească cu nimeni, petrecîndu-şi cea mai mare parte a timpului în casă. Semnalmentele dispărutei sînt următoarele: 1.75 de metri înălţime, greutate de 60 de kg, faţă ovală, păr scurt negru, ten alb, ochi căprui. Nu prezintă semne particulare. Părinţii au precizat că fata nu şi-a luat cu ea cartea de identitate. Atunci cînd a dispărut, Geilan Ali purta un maieu de culoare neagră, pantaloni scurţi de culoare verde cu negru şi era încălţată cu o pereche de papuci din plastic de culoare albastră. Orice persoană care poate furniza informaţii în legătură cu cele două dispărute este rugată să contacteze cea mai apropiată secţie de poliţie sau să apeleze gratuit Serviciul 112.