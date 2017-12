Dispăruţi fără urmă

Poliţiştii Secţiei 3 încearcă să dea de urma unei adolescente de 13 de ani, din Constanţa, care a dispărut de nouă zile şi de atunci nu a mai dat niciun semn de viaţă. Oamenii legii au fost sesizaţi de mătuşa fetei, care spune că Ionela Miclescu a plecat de acasă pe 9 februarie, în jurul orei 12.00, şi de atunci, nimeni nu a mai aflat nimic despre ea. Poliţiştii spun că Ionela Miclescu a mai plecat de acasă în repetate rânduri, însă de fiecare dată revenind. Adolescenta are 1,60 metri înălţime, faţă ovală, ten deschis, părul negru, ochi căprui şi 45 de kilograme, iar ca semn particular, are o cicatrice pe pulpa piciorului stâng, de aproximativ 5 cm. În ziua dispariţiei ea purta o geacă din fâş de culoare violet, pantaloni de culoare albastră şi pantofi sport. Persoanele care pot furniza informaţii legate de acest caz sunt rugate să apeleze linia unică 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliţie.

Tot ieri, poliţiştii din Ovidiu au fost sesizaţi de rudele unui localnic despre dispariţia acestuia de la domiciliu. Oamenii legii au aflat că Dumitru Romică, de 44 de ani, a plecat de la domiciliu şi nu a mai revenit. În urma discuţiilor purtate cu membrii familiei sale, anchetatorii au stabilit că bărbatul nu are asupra sa valori sau acte de identintate. Semnalmentele persoanei dispărute sunt: înălţime 1.75 m, greutate 95 kg, constituţie robustă, ochii albaştri, părul castaniu, tuns scurt şi cu început de calviţie şi prezintă ca semn particular o cicatrice pe buza superioară, o cicatrice postoperatorie în zona abdominală şi un tatuaj pe piept, în partea stângă, reprezentând o inimă. În momentul în care a plecat de acasă, bărbatul era îmbrăcat cu o cămaşă în carouri, pantaloni de culoare bej, papuci din plastic de culoare gri.

Andra RAFTU, Florin CICAL