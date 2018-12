Dispeceratul D.R.D.P. Constanța: Starea drumurilor, 19 decembrie, ora 12:00

STAREA CAROSABILULUI:

Județul Constanța: drumuri naționale - DN2A: umed; DN22A: parțial umed/uscat/ pe alocuri zăpadă bătătorită 1-2 cm, viscol la sol, DN3: km 200-203 parțial umed/parțial uscat, pe alocuri zăpadă combătută 1 cm, viscol la sol, DN3(E81): parțial umed/uscat, DN22, DN22C: uscat, DN3C, DN38, DN39, DN39B, C, D, DN 3F: parțial umed/uscat; Autostrăzile A2 și A4- parțial umed;

Județul Călărași: drumuri naționale:umed; Autostrada A2: umed;

Județul Ialomița: Slobozia: parțial umed / pe alocuri zone cu viscol la sol; formare suluri de zăpadă 10-12 cm; Fetești: parțial umed/uscat;

Județul Brăila : DN 2B: km 57-61, 81-83, 90-91, 93-94 km viscol la sol cu depunere zăpadă 1-2 cm în rest, umed; DN 23 km 77-78, 80-83 viscol la sol cu depunere de zăpadă 1-2 cm, în rest, umed; DN 22B, umed; DN 21: km 27-30, km 55+500-58+000 viscol la sol cu depunere de zăpadă 1-2 cm, DN 22: parțial umed, km 30-31 viscol la sol cu depunere de zăpadă 1-2 cm, în rest, umed;

Județul Tulcea: DN22, DN22E, DN22F, DN22H, DN22A: uscat; DN22D - uscat/ km 2+500-4+000 parțial zăpadă <1cm., viscol la sol.

Echipele D.R.D.P. Constanța au patrulat și acționat, unde este cazul, cu 76 autoutilaje și s-au răspândit 130,5 tone sare, în intervalul orar 05:00/19.12.2018 - 12:00/19.12.2018, astfel :

- SDN Călărași: patrulare și acționare cu 8 autoutilaje pe drumuri naționale si 4 autoutilaje pe Autostrada A2; s-au răspândit 27 to sare ;

- SDN Tulcea: patrulare și acționare cu 16 autoutilaje pe: DN 22, DN 22A, DN 22D, DN 22E, DN 22F; s-au răspândit 45 to sare;

- SDN Braila: patrulare și acționare cu 13 autoutilaje pe DN 2B, DN 21, DN 22B, DN 22, DN 23; s-au răspândit 19 tone sare;

- SDN Fetesti: patrulare și acționare cu 2 autoutilaje pe DN 3A si DN 3B; s-au răspândit 10,5 tone sare;

- SDN Slobozia: patrulare și acționare cu 10 autoutilaje pe: DN 2A, DN 2C, DN21, DN 21A; s-au răspândit 29 tone sare;

-SDN Constanta: patrulare și acționare cu 13 autoutilaje; s-au răspândit 155 tone sare pe: DN 2A, DN 22A, DN 3, DN 22, DN 22C, DN 3C, DN 38, DN 39, DN 39 B, C, D, E, F.

STAREA VREMII

CER: Acoperit

PRECIPITAȚII: Nu sunt

VÂNT: Brăila: 20-25 km./h.

Tulcea: 30-40 km/h

Slobozia: 40-45 km/h

Fetești: 10-15 km/h

Constanța,Călărași: 20-25 km./h.

VIZIBILITATE: bună

Temperaturi între -4 si - 1°C.