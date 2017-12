Dispensarul „Moga-Mobil”, o iniţiativă pentru sănătatea oamenilor

ACŢIUNE În urmă cu cinci ani, chestorul Senatului Nicolae Moga îşi surprindea colegii parlamentari cu o idee revoluţionară, transformând un autobuz vechi într-un cabinet parlamentar în toată regula, pentru a putea fi cât mai aproape de oamenii din colegiul său. Iniţiativa a avut mare succes, pentru că mii de cetăţeni au avut ocazia de a-i aduce la cunoştinţă parlamentarului problemele cu care se confruntă. Acum, la cinci ani distanţă, Moga a venit cu un nou proiect de succes, tot în premieră naţională. Astfel, la mijlocul lunii ianuarie, senatorul PSD a dat în folosinţă un cabinet medical mobil. Este vorba de o ambulanţă care a fost amenajată pentru efectuarea unor investigaţii medicale de bază: glicemie, tensiune arterială, ecografie şi EKG. Vineri, cabinetul s-a oprit în comuna Ciocârlia, pentru a consulta câteva zeci de persoane care nu se pot deplasa la Constanţa şi ale căror venituri reduse nu le permit un consult medical amănunţit. „Din experienţa mea de senator, am constatat că cea mai mare problemă este lipsa asistenţei medicale, nu din cauza faptului că nu am avea medici de familie, ci pentru că aceşti medici ajung rar în toate satele şi cătunele din judeţ. Prin acest proiect am dorit să leg administraţia locală cu cei din sistemul medical, pentru a veni în sprijinul oamenilor. Aceşti cetăţeni simpli de la sate au nevoie de o minimă asistenţă medicală. Acest lucru am dorit eu să fac, să aduc sistemul sanitar mai aproape de oameni”, a declarat senatorul Nicolae Moga. El a adăugat că acest cabinet medical mobil este deservit de medicul Loredana Bălăceanu, de la Spitalul din Hârşova. Moga a afirmat că, prin proiectul său, el vrea să vină şi în ajutorul medicilor de familie. „Nu vreau să iau pâinea de la gura medicilor de familie, ci să-i ajut. Consultaţiile sunt gratuite, iar cheltuielile cu ambulanţa vor fi suportate din suma forfetară pe care o primesc de la Parlament”, a spus chestorul Senatului.

FĂRĂ BANI În comuna Ciocârlia, peste 20 de persoane în vârstă au aşteptat ambulanţa lui Moga ca pâinea caldă. “Este de mare ajutor această ambulanţă, mai ales că am putut să fac, gratuit, o ecografie şi un EKG, care m-ar fi costat aproximativ două milioane de lei dacă le efectuam la un cabinet medical din Constanţa. Iar cum eu am o pensie de numai 350 de lei, vă închipuiţi în cât timp ar fi trebuit să strâng eu aceşti bani”, a declarat Maria Stratulat, în vârstă 76 de ani. La rândul său, primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir, a declarat că acţiunea senatorului Nicolae Moga este extrem de binevenită. “Cei mai mulţi dintre bătrâni au pensii foarte mici, iar unii nu şi-au putut permite astfel de analize, ca ecografia şi EKG”, afirmat Dragomir. În completare, Nicolae Moga a spus că, pe viitor, doreşte să introducă spre dezbatere în Parlament un proiect privind posibilitatea înfiinţării farmaciilor mobile. “Am mai avut o astfel de iniţiativă, dar a fost respinsă la Camera Deputaţilor. Motivul? Nu l-am aflat nici până astăzi. Nu-i nimic, o să-l reiau. De data aceasta sper să conving câţi mai mulţi parlamentari, pentru că farmaciile mobile sunt extrem de utile, mai ales că mulţi dintre locuitorii de la sate nu au pe teritoriul lor o farmacie”, a punctat senatorul. Moga a adăugat că dispensarul mobil se va deplasa în toate cele 30 de comune ale Colegiului S2, iar caravana va cuprinde şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, dar şi ai Casei de Pensii. Senatorul a precizat că vizitele în judeţ cu dispensarul mobil vor fi făcute lunar. „Îmi doresc ca în trei ani să cuprindem toate satele rupte de lume. Totul este să stai de vorbă cu oamenii şi să le asculţi problemele, care sunt foarte multe. Promit să stau de vorbă, cât e posibil, cu cât mai mulţi cetăţeni din Colegiul S2”, a adăugat Moga.