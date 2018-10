Disperare la TNOB! Ce spune directorul Daniela Vlădescu

Vineri seara, directorul TNOB a lansat un mesaj disperat către constănțeni. Îl redam integral:

„DRAGI CONSTANTENI

VA ROG SA CUMPARATI, FIECARE DINTRE DUMNEAVOASTRA, MACAR UN BILET DE 15 LEI LA SPECTACOLELE NOASTRE DIN LUNILE OCT ,NOV,DEC.

NU STIU SI NU VREAU SA CERSESC, DAR ESTE SINGURA POSIBILITATE CA ORASUL CONSTANTA SA NU PIARDA O INSTITUTIE DE TRADITIE A SPECTACOLULUI MUZICAL COREGRAFIC SI SA NU PIARDA SI DREPTUL LA CULTURA.OAMENI MINUNATI AU SUSTINUT CU PASIUNE SI TALENT ACEASTA INSTITUTIE.NU EXSTA IN LUME UN ORAS MARE,BOGAT SI CU OAMENI FRUMOSI,CARE SA NU AIBE INSTITUTII DE SPECTACOL MUZICAL.MERITATI ACCESUL LA CULTURA!

In aceasta situatie, nu neobisnuita pentru TEATRUL nostru, dar fara precedent in gravitatea ei, nu mai asteptam ajutor de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale.

Istoria institutiilor de spectacol din Constanta a fost tumultuoasa si nedreapta, incepand cu anul 2004.

De cand am trecut in subordinea Ministetului Culturii, DUPA CE AM FOST DESFIINTATI IN ANUL 2010 DE CATRE C J CONSTANTA, s-au succedat in functia de ministru al Culturii cel putin 15 persoane.

Dupa salvatorul nostru, Domnul Kelemen Hunor (prin intermedierea plina de suflet a Doamnei Irina Cajal-secretar de stat), au urmat multi ministri. Unii nici macar nu au apucat sa se informeze si au fost schimbati. Altii nu au avut timp sa ajunga si la Constanta, altii au fost total dezinteresati de situatia noastra, cativa nu au inteles-o pe intreaga perioada a mandatului, si destul de multi au fost rauvoitori si au vrut sa continue marea curatenie facuta de Nicusor Constantinescu in 2010. Spre norocul nostru, care se vede ca a luat sfarsit, intre perioadele negre de umilinta, frica, sacrificii si disperare, s-au mai intercalat perioade, prea scurte, cu OAMENI EXCEPTIONALI in Ministerul Culturii.

În 2016, sub conducerea Doamnei ministru Corina Suteu si la initiativa Secretarilor de Stat Domnul Lucian Varsandan si Domnul Erwin Simsensohn, care s-au informat si au dorit sa rezolve problemele teatrului nostru, probleme fara precedent in istoria institutiilor de cultura din Romania comunista si postdecembrista, am reusit, intr-o prima etapa, egalizarea salariilor cu a celorlalte institutii de profil subordonate MC.

Mare ne-a fost uimirea cand am vazut ca salariile noastre erau, pe functii, de 2 sau 3 ori mai mici decat in tara. Asta datorandu-se tot conducerii CJ CONSTANTA, din perioada 2004-2010.

La sfarsitul anului 2016, o alta schimbare politica ne-a adus o noua conducere a MC.

Prima jumatate a anului 2017 am trait cu spaima neputintei din pricina bugetului alocat, fara a se tine seama de realitatile teatrului nostru-organigrama necuviincios de mica si munca infernala si de inalta tinuta (140-160 spectacole anual).

Apoi a aparut un nou ministru,la jumatatea anului 2017, DOMNUL LUCIAN ROMASCANU.

S-A INFORMAT, A INTELES, NE-A AJUTAT SI A FOST SCHIMBAT LA INCEPUTUL ANULUI 2018.

Acum, in An Centenar, in loc sa sarbatorim, ca totate institutiile de cultura din tara, DARUIM SI NOI JERTFA NOASTRA-TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI BALET "OLEG DANOVSKI".

Si ca toti martirii,va asiguram ca ne-am facut datoria cu prisosinta“.