Disponibilizări pentru reducerea cheltuielilor

Situaţia unităţilor administrativ-teritoriale după împărţirea fondurilor alocate de Guvern se dovedeşte a fi mai grea pentru comunele mari, cu câteva mii de locuitori, decât pentru comunele mai mici, cu doar câteva sute de locuitori. Primăria comunei Cobadin, una din cele mai întinse unităţi administrativ - teritoriale constănţene, care are în jur de 10.000 de locuitori, va fi nevoită să reducă cel puţin la jumătate cheltuielile suportate de administraţia locală pentru a se putea încadra în sumele alocate, de 11,1 milioane de lei. Primarul comunei, Cristian Telehoi, a declarat că suma primită de la bugetul naţional în acest an este cu 25% mai mică faţă de cea de anul trecut, iar acum se vede nevoit să împartă banii primiţi în funcţie de priorităţi, pentru a putea menţine autoritatea locală în funcţiune, în acest an. „Măcar dacă am fi primit la buget aceeaşi sumă ca anul trecut, atunci aş fi putut spune că m-aş fi descurcat cu toate cheltuielile pe care le avem în Primărie, însă astfel nu pot anticipa cum va fi”, a declarat primarul din Cobadin. Din suma totală primită la buget, Guvernul a alocat Primăriei Cobadin 4,7 milioane de lei pentru cheltuieli de personal din unităţile de învăţământ din comună, bani care vor fi utilizaţi pentru plata cadrelor didactice şi pe care administraţia nu îi poate utiliza în alt scop, pentru că au o destinaţie specifică. Primarul spune, însă, că nu înţelege de ce în acest an s-au alocat pentru unităţile de învăţământ din comună cu 1,5 milioane de lei mai mult ca anul trecut, doar pentru cheltuielile de personal, deşi se tot vorbeşte de câţiva ani de descentralizare, iar, mai nou, de reducerea cheltuielilor cât de mult se poate. „Unde este economia pe care o face Guvernul?”, se întreabă Telehoi. Restul banilor rămâne pentru plata utilităţilor, iluminatului public, asigurarea combustibilului pe timpul iernii şi funcţionarea serviciului de salubritate, plata indemnizaţiilor pentru asistenţii sociali şi acordarea ajutorului social pentru primul trimestru, restului de cheltuieli care se ivesc pe parcursul anului, cum sunt reparaţiile şi investiţiile la şcoli şi grădiniţe, plata salariaţilor administraţiei locale, precum şi finalizarea investiţiilor iniţiate de anul trecut. ”Vom face tot posibilul să ne descurcăm. Mă gândesc că va trebui să iau unele măsuri şi printre acestea se numără disponibilizarea din angajaţi. E bine, însă, că nu avem datorii la început de an, deşi este posibil să le acumulăm pentru a putea funcţiona cât de cât normal”, a mai declarat primarul din Cobadin.