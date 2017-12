Disponibilizări reduse la Spitalul de Urgenţă

La ultima şedinţă a Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au fost stabilite noi detalii în ceea ce priveşte organigrama celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dar şi numărul de persoane care vor fi disponibilizate, în condiţiile bugetului de criză. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a declarat că numărul persoanelor disponibilizate va fi unul redus, comparativ cu prima propunere. Astfel, în SCJU vor profesa 206 doctori, fiind nevoiţi să plece 15, din care 13 având vârsta apropiată pensionării; în privinţa asistenţilor medicali vor profesa 821 şi vor pleca 116, din care 80 fiind în pragul pensionării; în ceea ce priveşte infirmierele, vor profesa 262 şi vor pleca 34, din care 25 fiind în pragul pensionării. „Nu este cazul să dăm afară brancardieri pentru că şi aşa lucrăm cu un deficit mare de personal”, a declarat managerul. Pe de altă parte, o parte din personalul auxiliar va fi „anihilat” odată cu externalizarea serviciilor medicale. Din cei 90 de muncitori, SCJU va renunţa la 20, iar în ceea ce priveşte personalul TESA, din cei 103, 68 vor pleca. Cifra totală a persoanelor care vor fi disponibilizate la SCJU este de 254 angajaţi, deşi iniţial era anunţată o cifră de peste 800. De menţionat că imediat ce vor fi externalizate serviciile de pază, spălătorie şi curăţenie, alţi 245 de salariaţi vor fi eliminaţi din grila de salarizare a unităţii sanitare. Dr. Căpăţână a explicat că nu are de ales şi că această situaţie este cauzată de subfinanţare. „În iulie, Casa de Asigurări ne-a decontat 7,5 milioane lei, deşi noi am produs servicii medicale în valoare de 9,5 milioane lei. Sunt aproape convins că diferenţa aceasta nu o vom mai recupera niciodată”, a exemplificat managerul, care este hotărât să limiteze serviciile medicale prestate în limita pe care o decontează Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa. „Degeaba prestăm servicii în plus dacă nu primim banii. Noi cheltuim numeroase medicamente şi materiale sanitare, dar nu ne recuperăm banii”, a mai spus dr. Căpăţână. Reprezentanţii SCJU au realizat un proiect de măsuri în urma cărora cheltuielile salariale vor ajunge la cel mult 4,3 milioane lei, aprox. 69% din buget, restul banilor fiind utilizaţi pentru achiziţionarea de medicamente şi materiale sanitare. Dr. Căpăţână a explicat că, pentru a se încadra în normele impuse de Ministerul Sănătăţii, este nevoit să procedeze la diminuarea sporurilor, regândirea gărzilor şi transformarea sporului de tură în spor de noapte. „Prin aceste măsuri se economisesc 300.000 lei şi planul ministerului este astfel respectat”, a mai explicat managerul.

CLINICILE NU SCAPĂ DE COMASARE. Dr. Căpăţână a declarat că, din păcate, clinicile nu au cum să scape de comasare, aşa că din cele 44 de clinici şi secţii vor rămâne doar 21. Medicii şefi vor fi propuşi de către comitetul director, iar preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa va da verdictul final, potrivit legii. “Ar fi trebuit ca reprezentanţii Facultăţii de Medicină să vină cu propunerile, însă reprezentanţii senatului sunt în concediu, urmând să se întrunească la finele lunii septembrie. Nu putem aştepta până atunci”, a explicat managerul. Medicii şefi vor avea două mari responsabilităţi, respectiv respectarea protocoalelor existente, ca şi sarcină de serviciu, dar şi întocmirea unor criterii pentru listele de aşteptare pentru pacienţii care urmează să fie operaţi sau supuşi unor investigaţii medicale. Chiar şi aşa, potrivit managerului, problemele unităţii sanitare sunt rezolvate temporar pentru că, în ultimele două luni ale anului, banii de la CJAS vor fi insuficienţi, aşa că unitatea sanitară va trece din nou printr-o perioadă extrem de dificilă.