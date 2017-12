Disponibilizări sistate la FC Farul

ÎNTĂRIRI DIN SERBIA. După două luni de pregătire, FC Farul va debuta la finalul acestei săptămâni în returul Ligii a II-a, urmând să dea piept duminică, de la 11.00, pe teren propriu, cu Dunărea Giurgiu, în etapa a 18-a. Chiar dacă a anunţat sâmbătă că este decis să renunţe la câţiva jucători, antrenorul Ştefan Stoica s-a răzgândit şi a decis ieri să nu mai facă disponibilizări. Drept urmare, cei care nu vor intra în calculele sale vor fi trimişi la echipa secundă. „Avem nevoie de toţi jucătorii, chiar dacă o parte dintre cei tineri vor merge la echipa secundă. Am luat această decizie pentru că trebuie să întărim şi reprezentanta clubului în Liga a III-a, care încearcă să evite promovarea”, a explicat tehnicianul constănţean. Drept urmare, la antrenamentul desfăşurat ieri după-amiază, “Mourinho” a avut sub comandă 28 de jucători, singurul absent fiind Chico, accidentat, însă portughezul va fi recuperat până la meciul de duminică. Printre aceştia s-a aflat şi un portar în vârstă de 31 de ani, Daniel Tudorel Stanciu, care va da probe la formaţia de pe litoral în următoarele zile. Fostul portar al echipelor Oţelul Galaţi şi FC Timişoara a revenit după aproape un an de pauză, cauzată de intervenţie chirugicală la ligamentele încrucişate, iar la începutul acestui an s-a antrenat cu CS Buftea. „Este un portar experimentat şi îl vom vedea în următoarele zile la antrenamente”, a spus Stoica. Azi, la Constanţa vor sosi încă doi jucători sârbi, ambii de la formaţia din prima ligă din Serbia, FK RAD Blegrad, care vor fi monitorizaţi de “Mourinho”. În vârstă de 25 de ani, Marko Randjelovic (1,84 m) este fundaş central şi a evoluat titular la formaţia sârbă în tur, în timp ce atacantul Milan Jovanovic (1,87 m), în vârstă de 26 de ani, a fost mai mereu rezervă.

ÎNTÎLNIRE ÎNTRE CONDUCĂTORI ŞI FANI. La iniţiativa conducerii grupării de pe litoral, la sediul clubului se va desfăşura joi, de la ora 17.00, o întâlnire între oficialii echipei şi reprezentanţii brigăzilor din galerie. „Am vrut să ne întîlnim cu reprezentanţii fanilor pentru că relaţia dintre club şi suporteri trebuie să revină la normal, tensiunile apărute în primele etape ale turului nefolosind niciuneia dintre părţi”, a declarat preşedintele executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu. Totodată, oficialii constănţeni au anunţat că, în retur, biletele de intrare la meci vor putea fi achiziţionate de la casele de bilete ale stadionului cu două ore înainte de ora oficială de joc. Preţul biletelor va fi de 5 lei la peluze şi tribuna II şi de 10 lei la tribuna I, studenţii şi elevii având intrare gratuită, iar accesul spectatorilor în stadion fiind disponibil cu doar o oră înainte de primul fluier.