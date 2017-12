Dispută pentru mortul din Căminul Cultural

SCANDAL Normele UE golesc buzunarele credincioşilor când vine vorba despre înmormântări. Potrivit acestor norme, aplicate, într-o mai mică sau într-o mai mare măsură, de la 1 ianuarie 2007, mortul nu mai poate fi ţinut şi jelit în casă, ci la o capelă special amenajată în acest sens. În România însă, aceste norme sunt interpretate după pofta fiecăruia. Unii care respectă rânduielile bisericeşti spun că mortul trebuie jelit acolo unde a trăit, în timp ce alţii, din ce în ce mai mulţi, se aliniază la indicaţiile UE. Din păcate însă, cele două tabere au ajuns să se confrunte pe această temă şi nu de puţine ori aceste dispute se lasă cu certuri aprinse. O situaţie de acest gen s-a iscat în comuna Seimenii Mari, unde mai mulţi cetăţeni s-au arătat revoltaţi de faptul că o familie, cu acceptul primarului Lucian Blaj, a depus un mort chiar în incinta Căminului Cultural. „Sunt deranjat de această situaţie, pentru că în Căminul Cultural ar trebui să se desfăşoare nunţi, botezuri sau spectacole. Nu cred că este un loc adecvat pentru jelit morţii, pentru că un cămin cultural nu este capelă”, a spus Gheorghe Zaharia, din Seimenii Mari.

SOLUŢII De cealaltă parte, primarul Lucian Blaj recunoaşţe că priveghiul se desfăşoară în Căminul Cultural cu permisiunea lui. „Este vina mea, dar altă soluţie nu aveam, pentru că noi nu avem o casă mortuară. În plus, persoana decedată este o femeie de 43 de ani şi a fost angajată a Primăriei. Drept urmare, am considerat că putem face un mic gest pentru familia ei, mai ales că această familie nu are posibilitatea de a ţine mortul în casă, pentru că locuinţa este neîncăpătoare. Mai mult decât atât, conform legilor europene, nu mai aveam voie să ţinem morţii în locuinţe, ci în case mortuare”, a spus Blaj. El a adăugat că, pentru a nu mai întâmpina astfel de situaţii, administraţia locală va amenaja, anul acesta, o casă mortuară.