Distracție la „Maxim” cu What's Up, în Orășelul Copiilor

Un nou weekend de poveste s-a derulat în fața a sute de copii și adolescenți pe scena din Orășelul Copiilor, unde Primăria Constanța a organizat, din nou, trei seri de spectacole complexe. Dacă vineri seară au putut fi urmărite reprezentații de teatru pentru copii și dansuri tradiționale, sâmbătă, pe scenă au avut loc noi astfel de reprezentații cu Trupa Mică, dar și două super-concerte cu trupa Maxim și cu solistul What's Up.

Timp de aproape o oră, adolescenții de la Maxim au încins atmosfera cu hiturile „Sărutări criminale” și „Vreau să te”, dar și cu mai multe coveruri ale unor artiști internaționali în mare vogă. Cei patru băieți le-au cucerit pe fetele din public și abia au scăpat de avalanșa de fane care au dorit autografe și poze cu ei la final. Publicul nu i-a lăsat să plece de pe scenă fără a mai cânta încă o dată piesa „Sărutări criminale”.

SEARĂ INCENDIARĂ CU „IARNA PE VAL” ȘI „CA LA METEO” Marius Ivancea, alias What's Up, a fost cel care a tras cortina peste seara de sâmbătă și nu a făcut-o orișicum. Încă de la urcarea sa pe scenă a fost întâmpinat cu mult entuziasm, ceea ce l-a făcut pe artist să-i „țină în priză” pe cei din public timp de aproape un ceas. Piese precum „Iarna pe val”, „Ca la meteo” sau „Tot mai sus” au stârnit aclamații puternice. Artistul a oferit, apoi, și o sesiune de freestyle pe versuri compuse de el, fără muzică, le-a urat „Crăciun fericit“ celor prezenți și a transmis un mesaj de pace pentru România, dezvăluind proaspătul său tatuaj de la încheietura mâinii drepte, cu harta țării. Piesa „Taxi”, cu care a cucerit topurile românești în acest an, a fost interpretată încă o dată ca bis cerut de public. La final, What's Up s-a pozat cu fanii, le-a oferit autografe absolut tuturor celor dornici și s-a declarat nerăbdător să se întoarcă la Constanța, preferabil... la vară.

„A fost o seară incendiară și m-am bucurat enorm de primirea constănțenilor. M-am bucurat că am revenit la mare, chiar dacă e iarnă, e mereu o senzație specială aici. Dumnezeu să binecuvânteze România, avem o țară frumoasă, trebuie să o prețuim, să ne prețuim tradițiile și sărbătorile. Urmează o perioadă agitată pentru mine și un an greu, dar sper eu, foarte frumos, în care am pregătit cel mai mare proiect al meu până în prezent”, a declarat What's Up. El a oferit și un interviu de Sărbători în exclusivitate pentru „Telegraf”, care va fi publicat în zilele următoare.