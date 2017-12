Distracţia de sâmbătă seară

Weekend-ul continuă cu o mulţime de oferte de distracţie prin cluburile constănţene. Dacă seara de vineri a fost bogată în concerte, sâmbătă noapte, constănţenii au parte de numeroase party-uri şi diverse evenimente de divertisment.

UMOR CU BOBO ŞI TIBI NEURONU Artiştii de stand-up comedy Bobo şi Tibi Neuronu, celebri pentru „glumele” lor originale şi spontane, vor susţine, sâmbătă seară, un show spumos pentru constănţenii iubitori de umor. Evenimentul are loc în clubul Phoenix, începând cu ora 22.00, iar preţul unui bilet este de 30 de lei.

LIBER LA PETRECERI Va fi o noapte „albă” prin multe alte cluburi constănţene, în lipsa concertelor organizatorii lansând invitaţii la party-uri tematice. „Black Saturday Party” este evenimentul programat, sâmbătă, în Goblin, cu începere de la ora 22.00, când petrecăreţii vor observa cum „febra reducerilor” se instalează şi la barul din club. Un alt eveniment pe gustul tinerilor este „Hip Hop versus Reggae Party”, programat în clubul Heaven\'s Hell, de la ora 22.00, genurile muzicale menţionate în denumirea petrecerii fiind „vedetele” serii.

În clubul Crush, doamnele şi domnişoarele sunt invitate la evenimentul tematic „Ladies Night”, în cadrul căruia vor beneficia de oferte şi surprize din partea organizatorilor, iar în clubul Tribute din Mamaia, are loc o adevărată petrecere... bahică, intitulată „All You Can Drink”. Tot din programul evenimentelor de sâmbătă noapte face parte şi un recital cu karaoke şi cover-uri al trupei Crossover, programat la ora 22.00, în localul Legendary Pub din Constanţa.