Distracţie şi evenimente de vară pe litoralul românesc şi în Delta Dunării!

Evenimentele se ţin lanţ pe litoral, cu activităţi pentru familii, de relaxare, sportive, spectacole şi distracţie pentru cei mici, iar atenţia celor mari se îndreaptă în weekend către concertele şi petrecerile cu invitaţi speciali, organizate pe plajă, în cluburi sau la piscină. Pentru a evita aglomeraţia, turiştii au la dispoziţie şi alte mijloace de transport, precum autobuzele etajate pe trasee ce leagă Constanţa şi Mamaia, sau pot alege să traverseze staţiunea Mamaia cu telegondola până la Piaţeta Cazino, urmând a se bucura şi de priveliştea staţiunii de la înălţime.

Asociaţia Litoral – Delta Dunării continuă Parada Personajelor de Poveste, în fiecare joi până pe 17 august 2017. Mamaia şi Satul de Vacanţă se transformă şi azi, 27 iulie, în tărâmul de poveste al personajelor îndrăgite de cei mici. Parada pleacă la ora 20 din Piaţeta Cazino Mamaia, şi străbate Faleza de Promenadă şi Piaţeta Perla, până în parcul de distracţii din Satul de Vacanţă. Evenimentul este organizat de Asociaţia Litoral – Delta Dunării în scopul promovării staţiunii Mamaia şi a Satului de Vacanţă, cu fonduri ce provin din bugetul taxei de promovare a agenţilor economici din Mamaia şi Satul de Vacanţă, conform strategiei de dezvoltare si promovare a Asociaţiei Litoral – Delta Dunării. Link eveniment: www.facebook.com/paradapersonajelordepoveste/

Sâmbăta, 29 iulie, Mamaia devine, al patrulea an la rând, gazdă pentru The Color Run Dream Tour. Peste 2.500 participanţi vor trece printre tone de pudră colorată şi valuri de spumă. Accesul în zona de eveniment este permis de la ora 17:00, iar primul start din parcarea Hotelului Rex va fi la ora 19:00. Link eveniment: www.facebook.com/TheColorRunRO

În Piaţeta Casino din Mamaia continuă evenimentele organizate în cadrul Festivalului Mamaia Fairytale, astfel:

Vineri, 28 iulie, începând cu ora 20.30

JEZEBEL & Friends în spectacolul INTERBELIC MOOD

Sâmbătă, 29 iulie 2017, începând cu ora 20.30

NOAPTE ÎN SUNETE DE POVESTE LA MAMAIA, cu participarea extraordinară a Orchestrei Teatrului de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța și a Baletului Fairytale

Duminică, 30 iulie 2017, începând cu ora 19.30

Spectacole extraordinare dedicate copiilor, dar și părinților

GAȘCA ZURLI SHOW

Club Amicii

Link eveniment: www.facebook.com/mamaiafairytale

În perioada 25 iulie – 13 august, Piața Ovidiu din Constanța găzduieşte Caravana Filmelor de Oscar. 18 dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor vor fi proiectate în fiecare seară, de la 21:30, în aer liber. Intrarea este liberă pentru public în limita locurilor disponibile. Filmele selectate sunt: Titanic, Forrest Gump, Tăcerea Mieilor, Zbor deasupra unui cuib de cuci, La La Land, O minte sclipitoare, Pacientul englez, Anna Karenina, Aviatorul, Gladiatorul, Braveheart, Viaţa lui Pi, Strania poveste a lui Benjamin Button, Zootopia, Moonlight, Hell Or High Water, There Will Be Blood, Talentatul Domn Ripley. Pe lângă proiecțiile de film, spectatorii vor avea parte de două spectacole de circ oferite de Fundația Parada pe 28 și 29 iulie, două spectacole de joc cu focul pe 4 și 5 august, spectacole de percuție cu Barbarossa Samba Group pe 11 și 12 august, concursuri de desene pe asfalt și ateliere de reciclare creativă pentru copii în weekendul 4 – 6 august.

Aqua Challenge – maraton de înot în Marea Neagră – va avea loc pe data de 29 iulie 2017, în zona Plaja Zoom Beach din Constanţa. Aqua Challenge este primul maraton de natatie în mare din România – este o competiţie de masă, ce se adresează atât înotătorilor amatori, cât şi celor de performanţă. Link eveniment: www.atenasportclub.ro/aquachallenge

Regatta caritabilă Rotary Mangalia (ediţia a cincea) va avea loc în perioada 28-30 Iulie 2017, şi va fi organizată de Club Rotary Mangalia, Seanergya Yacht Club și Asociația Club Sportiv Electrica Balkan, în parteneriat cu Primăria Limanu. Fondurile obţinute în urma Regattei vor fi direcţionate către proiectul ”Iniţiere în navigaţia cu vele pentru un număr de 60 de elevi”, prin care tinerii cu rezultatele cele mai bune la învăţătură vor avea parte, gratuit, de un curs teoretic şi unul practic de sailing.

În Vama Veche sunt programate în acest weekend mai multe concerte, precum: Leo Iorga / Pacifica (28 iulie), Cristi Minculescu & Iris (29 iulie), Vasile Mardare, Stefania Iacob, Sorin Poclitaru (30 iulie). Link eveniment: www.facebook.com/LaBarbaNeagra

Teatrul de Vară Jupiter vă aşteaptă cu spectacole noi:

– 27 iulie: piesa „Neveste de fotbalişti” scrisă de Ivona Boitan, o comedie contemporană, o satiră la adresa unei felii a societăţii noastre, ahtiată după bani, parvenire şi statut social cu orice preţ.

– 31 iulie: Gașca Zurli vă așteaptă cu cel mai nou spectacol al Găștii - Cinghilinghi, o producție veselă și plină de culoare

– 1 august: spectacol cu unii dintre cei mai îndrăgiţi artişti ai momentului: Fuego şi Irina Loghin, Petrică Matu Stoian, Maria Dragomiroiu, Alesis, Ciro de Luca, Paul Stanga şi Ayda.

Link evenimente: www.facebook.com/teatruldevarajupiter/

Între 28 iulie şi 6 august, la Capidava, judeţul Constanţa, se desfăşoară Academia de Vară pentru Tineret, Ştiinţă, Viitorologie şi Science Fiction ATLANTYKRON – ediţia a 28-a. Purtând genericul „Insula viitorului”, Atlantykron este singurul eveniment de acest gen din România cu o tradiţie de 28 de ani şi, potrivit multor invitaţi speciali din străinătate, un eveniment de profil unic în lume.

Link eveniment: http://atlantykron.org/

Tot în Cernavodă, sâmbătă, 29 iulie, între orele 10.00 şi 13.00, la Casa de Cultură va avea loc o ediţie regională a Romanian Travel Forum, dedicată dezvoltării turistice a Rivierei dunărene a judeţului Constanţa.

Pe 27, 28 și 29 iulie plaja dintre Venus şi Saturn găzduieşte seria de concerte Europa FM Live pe Plajă 2017​. Invitaţi: Andra / Vama / Delia / Vița de Vie / Smiley / Loredana / Voltaj / Carla’s Dreams / Alternosfera / Fly Project / VUNK / Antonia / Bere Gratis / The Motans / Les Elephants Bizarres / Irina Rimes / Grimus / Mihail / Sore / Jean Gavril / The Kryptonite Sparks / Alina Eremia. Intrarea este liberă.

Link eveniment:www.facebook.com/events/1747922335524123

Cei aflaţi în Tulcea în această perioadă, pot urmări în continuare în Piaţa Civică din Tulcea (până pe 29 iulie) Săptămâna Filmului Interetnic, ediţia a XII-a, singurul asemenea festival din ţară. Proiectul este implementat de Asociaţia Centrul European pentru Diversitate, cu sprijinul Primăriei Municipiului Tulcea.

Marți, 1 august 2017, la ora 13.00, la Jurilovca, Capul Dolojman, în incinta Centrului de informare al ICEM Tulcea de lângă vechea cetate Orgame/Argamum va avea loc vernisajul Expoziției de grafică, pictură, fotografie instant și aparatură Polaroid intitulată ”Între Periboina şi Parcheş – o altă privire asupra Deltei”, autor – artistul Adrian Timar. Organizatori: Consiliul Județean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, Primăria Jurilovca