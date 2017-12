Distracţii de weekend

Cel mai semnificativ concert de sâmbătă seara va avea loc în clubul constănţean Doors, de la ora 22.00: un senzaţional show susţinut de Berti Barbera şi chitaristul Nicu Patoi. Cu prilejul reîntâlnirii cu publicul de la malul mării, cei doi îşi vor lansa albumul „String a Song”. Realizat exclusiv în regim acustic şi interpretat în cinstea legendelor scenei muzicale contemporane, discul conţine 13 cover-uri şi melodia „Tears”, compusă de Nicu Patoi. Printre titluri se află „Perfect Day” a lui Lou Reed, „Kashmir\" a celor de la Led Zeppelin, „Hallelujah”, compusă de Leonard Cohen şi „Wish You Were Here”, interpretată de legendara trupă Pink Floyd. Piesele sunt interpretate într-o manieră originală şi prin modalităţi subtile de orchestrare: de la blues şi jazz la tendinţele actuale, unele compoziţii fiind adaptate la exprimarea contemporană a celor doi muzicieni. Inspiraţia şi spontaneitatea muzicală a apreciatului compozitor Berti Barbera care, în acest an, a onorat cu participarea juriul reputatului Festival „Mamaia”, alături de magia coardelor de chitară atinse de unul dintre cei mai buni instrumentişti ai genului din România, constituie ingredientele suficiente şi garanţia unei seri de neuitat în clubul amintit.

Tot sâmbătă, începând cu ora 21.00, la Hafen Cafe, va avea loc lansarea cărţii „Exilat în Babilon - Destinul unui DJ”, semnată de Arcadian Dean Joseph. Evenimentul editorial va fi urmat de o petrecere la care, alături de autorul cărţii, vor mixa DJ celebri: Arkdian, Adam Bogdan, George Novac şi Yuffa. Clubberii vor putea opta şi pentru o petrecere în club Wish, intitulată promiţător... „Pitty G: mix.to.kill”. În Latin Fever se desfăşoară „Drums Party”, un eveniment de unde nu vor lipsi surprizele, iar în club Zoom are loc „Balul Bobocilor de la Liceul Telecom”. La Bellagio Cafe&Lounge este programată o incitantă prezentare de modă cu rochii de seară marca Christinne Line. La solicitarea publicului, organizatorii anunţă o serie de evenimente similare care vor fi găzduite bisăptămânal. După ora 21.00, atmosfera va fi animată de Dj-ul resident. Clubul deţine singura terasă încălzită din Constanţa, două etaje high-class, un etaj V.I.P. şi preparate culinare internaţionale.

Clubul constănţean Phoenix va găzdui pe scenă, duminică, o spumoasă comedie. Începând cu ora 20.30, Teatrul de Artă Bucureşti va prezenta piesa „Insomniacii” - anunţată iniţial pentru 21 octombrie -, de Mimi Brănescu, în regia lui Sorin Militaru. Personajele „Un Om”, „Alt Om” şi „Nenorocitul” sunt interpretate de actorii: Liviu Cheloiu, George Constantinescu şi Marin Grigore. „Insomniacii” este o comedie „nebună”, cu şi despre nebuni şi nebunie, despre banalitatea vieţii şi despre condiţia umană dramatică, despre oameni rătăcind în absurd care se agaţă, în speranţa ieşirii din anonimat, de gânduri… revelatoare oricât ar fi de caraghioase. Biletele pot fi achiziţionate la intrarea în local, la preţul de 20 lei.