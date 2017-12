Distracţii, în debut de weekend

Ca în fiecare seară de vineri, oraşul... palpită de nerăbdarea tinerilor dornici să întâmpine weekend-ul prin distracţie, iar cluburile îi ademenesc prin diverse evenimente şi petreceri tematice, cu invitaţi care să asigure atmosfera prielnică unor seri mai speciale.

Gina Pistol va încinge atmosfera, în această seară, în clubul The Bank. Fostul iepuraş Playboy a mai participat, în ultimii ani, la mai multe evenimente de acest gen, fiind recunoscută pentru stilul provocator cu care animă petrecerile, mai ales spre deliciul domnilor. Ea este invitat special în cadrul evenimentului \"Goddess of the Sun” Party, pus la cele de organizatorii clubului The Bank, intrarea fiind liberă doar pentru fete, iar pentru băieţi, preţul unui bilet este de 20 de lei.

B.U.G Mafia este pregătită să susţină, tot în această seară, un concert de lansare a ultimului album, „Înapoi în viitor”. Clubul Crush găzduieşte acest recital cu ocazia balului bobocilor liceelor „Carol I” şi „Virgil Madgearu”. Albumul „Înapoi în viitor” conţine 22 de piese şi a fost lansat la sfârşitul lunii august, putând fi descărcat gratuit de pe site-ul oficial al trupei.

Formaţia Direcţia 5 va susţine, de asemenea, un concert, tot în această seară, de la ora 21.30, în clubul Phoenix. Tot aici, în luna martie, Direcţia 5 a lansat albumul „Clasic de lux”, ultimul material discografic al trupei ce conţine 12 piese. Biletele pot fi achiziţionate de la sediul clubului, la preţul de 50 de lei.