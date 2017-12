Distracţiile de dinaintea... minivacanţei

Chiar dacă minivacanţa începe la mijlocul săptămânii viitoare, „febra” pregătirilor a cuprins deja litoralul, iar agitaţia se simte din plin şi prin Constanţa. Pe lângă căldură, trafic mai aglomerat şi concetăţeni grăbiţi să plece în vacanţe, evenimentele din acest weekend prefaţează doar startul unei săptămâni „nebune”, la malul mării.

DIRECŢIA 5, LIVE ÎN PHOENIX Membrii trupei Direcţia 5 revin la malul mării, pentru un nou recital programat sâmbătă, de la ora 21.30, în clubul Phoenix. Biletele se găsesc la sediul clubului, la preţul de 50 de lei.

Pe lângă hit-urile pop-rock ale formaţiei, constănţenii vor avea ocazia să asculte live, în cadrul concertului de la sfârşitul lunii, mai multe piese care vor fi incluse pe viitorul album semnat de Direcţia 5, „Zâmbetul face minuni”. Materialul discografic va fi lansat după cum au promis chiar membrii trupei, în luna septembrie.

PARTY PE PLAJĂ Unul dintre cluburile care îşi aşteaptă petrecăreţii la malul mării, la... propriu, El Comandante, s-a redeschis încă de vineri seară, pe plaja de la Năvodari, iar sâmbătă, de la ora 21.00, are programată o petrecere „Hasta Siempre”, intrarea fiind 10 lei.

Clubul Goblin s-a redeschis, de asemenea, foarte aproape de apa mării, doar că în punctul cel mai sudic al litoralului, la Vama Veche. Serile de sâmbătă şi duminică vor fi animate de Amon & Skoo, începând cu ora 22.00, intrarea fiind liberă.

COMEDY PENTRU DUMINICĂ Trio-ul de stand-up comedy format din Teo, Vio şi Costel va susţine, duminică, o nouă reprezentaţie în faţa constănţenilor. Comedianţii vor fi prezenţi pe scena clubului Phoenix, de la ora 21.30, preţul unui bilet fiind de 30 de lei.

Tot duminică seară, un alt eveniment umoristic are loc în oraş, în clubul The One, acolo unde, începând cu ora 21.00, actorul de stand - up comedy Cristian Dumitru va face show, alături de prietenii şi colegii săi de breaslă, Cătălin, Doru, Raul, Fulvio şi Priză. Preţul unui bilet de intrare este de 35 de lei.