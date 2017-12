Distribuitor al Pizzeriei Sabroso, tâlhărit

Cinci tineri constănţeni au comandat mâncare la o pizzerie cu intenţia de a-l tîlhări pe distribuitor. Ei l-au atras pe angajatul Pizzeriei Sabroso, din Constanţa, pe o alee retrasă din cartierul constănţean Cireşica. În momentul în care distribuitorul le-a adus mîncarea, cei cinci l-au înconjurat, unul dintre ei l-a ameninţat cu un cuţit, iar ceilalţi I-au luat cele două pizze, salata bulgărească şi sticla de Coca Cola la un litru comandate, fără să-i mai plătească. „Au făcut comandă şi au zis că o să fie la scara unui bloc. După ce mi-au luat comanda, m-au ameninţat cu lama de la o unghieră şi au dispărut cu comanda.”, a povestit victima agresiunii, Petrică Langu, de 24 de ani, din localitatea tulceană Baia. “Am sunat la poliţie. La un moment dat, am auzit gălăgie în apropiere şi m-am gândit că sunt cei care m-au atacat“, a adăugat Petrică Langu. Un echipaj al Secţiei 2 Poliţie Constanţa a ajuns la adresa respectivă şi a reuşit să-i prindă pe trei dintre agresori, după câteva ore fiind reţinuţi şi ceilalţi. Aceştia au fost identificaţi ca fiind Ionuţ Vlad Savin, de 17 ani, Cosmin Constantin Materi, de 20 de ani, Iulian Mihai, de 22 de ani, Robert Emil Iaurum, de 18 ani, Marian Bogdan I., de 15 ani, toţi din localitatea constănţeană Valu lui Traian şi Laurenţiu Gabriel Stroie, de 18 ani, din Constanţa. Cei cinci au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, iar procurorii au propus instanţei luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 29 de zile, pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie. Ieri, Judecătoria Constanţa a amânat judecarea propunerii Parchetului pentru astăzi, la cererea avocaţilor care au susţinut că atît ei cît şi clienţii pe care îi reprezintă ar fi obosiţi. Victima agresiunii, Petrică Langu, spune că nu este prima dată când a fost atacat. Ultima dată, el a fost tâlhărit în urmă cu trei săptămâni, în zona Faleză Nord. „Când am dus comanda m-au tras de geantă în casă, mi-au pus cuţitul la gât şi au început să ţipe la mine că nu le-am adus cola. M-au scos din casă şi m-au dus la un magazin de unde m-au obligat să le cumpăr suc. Am sunat la poliţie, însă oamenii legii nu au putut face nimic. Agresorii s-au ascuns în casă şi nu le-au deschis uşa poliţiştilor. Ba, mai mult, îi înjurau pe poliţişti din casă“, a spus Langu.