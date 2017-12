Distribuitorii de energie, forţaţi să investească în echipamente

În premieră naţională, marţi, ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, a declarat, într-o conferinţă pe teme energetice, că, în urma privatizării unor filiale de distribuţie a energiei ale companiei de stat Electrica SA, calitatea serviciului de distribuţie nu a crescut şi a descris această situaţie, tot în premieră, ca fiind „inacceptabilă"! Niţă a mai spus că acţionarii majoritari ai companiilor de distribuţie a energiei privatizate exportă profiturile obţinute în România şi importă echipamente second-hand, lansând un apel către companiile străine de profil să „revizuiască politica de distribuţie a energiei în România". El s-a referit la distribuitorii de energie şi în luna aprilie, atunci afirmând: „Trebuie să vedem ce este cu marjele lor de profit". Iată că, acum, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunţat că a plafonat la 8,5% rata de rentabilitate a distribuitorilor de electricitate, de la nivelul anterior de 10%, dar o poate creşte cu 0,5 puncte procentuale dacă firmele de profil investesc în contorizarea inteligentă a consumului. „Modificarea va fi aplicată tuturor distribuitorilor de energie, lucrăm la ea din luna mai. Noile reglementări se vor aplica din acest an, pe o perioadă de cinci ani. Companiile care vor investi în „smart metering” (contoare inteligente - n.r.) vor putea primi în plus 0,5 puncte procentuale", a declarat preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ. România are obligaţia, asumată faţă de Comisia Europeană (CE), să introducă sistemul contorizării inteligente în sectorul distribuţiei şi furnizării de energie până în 2020. Potrivit ANRE, modificarea metodologiei a fost determinată, în principal, de necesitatea efectuării investiţiilor pentru asigurarea fiabilităţii reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi creşterii calităţii serviciului în condiţii de eficienţă energetică. Tarifele de distribuţie se aplică tuturor utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie a operatorului de distribuţie, în concordanţă cu nivelul de tensiune la care este extrasă energia electrică. „Metodologia aprobată astăzi stabileşte modul de determinare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie prestat de operatorul de distribuţie şi modalitatea de control al acestora, metoda de reglementare adoptată fiind cea de tip „coş de tarife plafon”. Prin aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă, se asigură o abordare transparentă privind procesul de reglementare, o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei peste ţintele stabilite de autoritatea competentă între operatorul de distribuţie şi beneficiarii serviciului de distribuţie (...)", potrivit unui comunicat al ANRE.