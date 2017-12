Distribuţia filmului ”Pe aripile vântului” se împuţinează: a murit Alicia Rhett!

Actriţa Alicia Rhett, care a jucat în filmul ”Gone With The Wind / Pe aripile vântului”, în regia lui Victor Fleming, lansat în 1939, a murit la vârsta de 98 de ani, la azilul de bătrâni din Charleston, statul Carolina de Sud. Actriţa i-a dat viaţă personajului India Wilkes, sora lui Ashley Wilkes, în filmul de legendă bazat pe romanul omonim al scriitoarei Margaret Mitchell, câştigătoare a premiului Pulitzer. ”Cu adevărat o femeie frumoasă, pasiunea ei pentru arte şi iubirea pentru Charleston au fost de neegalat. Alicia a fost o doamnă blândă”, a declarat Bill Trawick, preşedinte al Bishop Gadsden Episcopal Retirement Community din Charleston, unde actriţa locuia din 2002.

Alicia Rhett s-a născut la data de 1 februarie 1915, în Savannah, Georgia, şi s-a mutat în Charleston cu mama sa, după ce tatăl său a murit în Primul Război Mondial. A fost pasionată de pictură şi ilustraţii, realizând portrete ale colegilor săi de platou, inclusiv ale celor cu care a jucat în filmul ”Gone With The Wind / Pe aripile vântului”. După succesul filmului, Alicia Rhett nu şi-a dorit o carieră la Hollywood şi a optat pentru o viaţă liniştită, dedicată scenetelor şi picturii. S-a oferit chiar să picteze şcoli publice gratuit.

Printre actorii care au jucat în filmul "Pe aripile vântului / Gone With The Wind" şi mai sunt în viaţă se numără Olivia de Havilland, în vârstă de 97 de ani, care a interpretat personajul Melanie Hamilton, Mary Anderson, în vârstă de 93 de ani, care a portretizat-o pe Maybelle Merriweather, şi Mickey Kuhn, în vârstă de 81 de ani, care i-a dat viaţă personajului Beau Wilkes.