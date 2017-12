Distrugător SUA, atacat cu rachete în Marea Roşie

Un distrugător al Forţelor Navale americane a fost vizat, miercuri, de un nou atac cu rachete lansat din zone din Yemen aflate sub control insurgent, fiind al doilea incident de acest fel din ultimele patru zile, informează Reuters. Nava „USS Mason“ a fost vizată, în timp ce se afla în Marea Roşie, de rachete lansate din sud-vestul Yemenului, din regiuni aflate sub controlul rebelilor huthi, susţinuţi de Iran. Rachetele nu au atins distrugătorul american. Atât distrugătorul „USS Mason“, cât şi nava-amfibie „USS Ponce“ au rispostat atacului, lansând rachete spre sud-vestul Yemenului. Distrugătorul „USS Mason“ a fost vizat de un atac similar şi duminică seară, în aceeaşi zonă, fără a fi lovit de rachete. În urmă cu o săptămână, o navă comercială a Emiratelor Arabe Unite a fost atinsă de o rachetă în sudul Mării Roşii. Războiul civil din Yemen a izbucnit în 2015, între două facţiuni ale administraţiei de la Sanaa. Miliţiile şiite huthi, afiliate fostului preşedinte Ali Abdullah Saleh şi susţinute de Iran, luptă cu forţele loiale Guvernului Abdrabbuh Mansur Hadi, susţinut de o coaliţie coordonată de Arabia Saudită. Pe fondul războiului civil, unele zone din Yemen au ajuns sub controlul organizaţiilor teroriste Stat Islamic şi Al-Qaida în Peninsula Arabia. Bilanţul conflictului este de cel puţin 10.000 de morţi, inclusiv 3.799 de civili.