Aplicaţia militară "Cooperative MAKO '06", care se desfăşoară în perioada 19-30 iunie în Portul Constanţa şi în apele teritoriale ale Mării Negre a reunit, în afară de fregate, un submarin şi elicoptere, nouă dragoare şi două distrugătoare de mine. Navele aparţin Grupării Permanente de Distrugere a Minelor din Marea Mediterană, României, Bulgariei şi Franţei. Desfăşurată după mai multe scenarii, aplicaţia militară de anvergură, a adus, ieri, în atenţia participanţilor un exerciţiu tactic de distrugere a minelor. Nava aleasă de coordonatorii aplicaţiei "Cooperative MAKO '06" pentru demonstraţie a fost "Fulda", un distrugător de mine aflat sub pavilion german. Exerciţiile de deminare sînt considerate de către statele membre NATO importante şi necesare pentru siguranţa populaţiei. "Acest tip de armament îl determină pe cel care le posedă să emită pretenţii de control pe mare. Minele sînt o ameninţare pentru forţele armate, dar şi pentru civili", a declarat şeful Statului Major al Grupării Permanentte de Distrugere a Minelor, cpt. cmdr. Hanke Borm. Specialiştii în deminare susţin că peste 36 de ţări produc mine, însă este vîndut în mai mult de 100 de state. " Pe fundul oceanelor şi al mărilor încă mai există sute de mine. Gruparea Permanentă de Distrugere a Minelor din Marea Mediterană are rolul de a le depista şi de a le distruge. Noi funcţionăm în toată lumea, dar aria de interes este Marea Mediterană, Marea Neagră şi Marea Roşie", a adăugat cpt. cmdr. Hanke Borm. Forţa Militară din Marea Mediterană este formată din şapte nave aparţinînd Germaniei, Italiei, Spaniei, Turciei şi Greciei, aceste state fiind membri permanenţi, iar Olanda şi Marea Britanie au caracter de colaboratori. La comanda Grupării Navale de Distrugere a Minelor se află Turcia, care în iunie 2007, va preda ştafeta Spaniei. Navele aflate în componenţa grupării sînt dragoare şi vînătoare de mine. Nava "Fulda", aparţinînd Forţelor Navale ale Germaniei este considerată drept una dintre cele mai performante vînătoare de mine. "Nava a fost construită în 1997. Scopul principal este detectarea, identificarea şi contracararea minelor. Întotdeauna, urmăm acelaşi scenariu: cercetăm zona unde există pericolul să fie amplasată vreo mină. Apoi calculăm itinerariile, ţinînd cont de salinitate şi de temperatură. Nava dispune de un sonar pe care îl lăsăm pe fundul apei. În momentul în care s-a stabilit legătura între navă şi sonar, trimitem un vehicul telecomandat, care distruge mina", a declarat comandantul navei vînătoare de mine "Fulda", cpt. cmdr. Kruger Arne. "Fulda" este o navă lentă, care se deplasează cu viteza maximă de două noduri pe oră. De asemenea, nava este silenţioasă, deoarece mina are senzori de natură magnetică şi acustică şi poate exploda la orice zgomot mai puternic. "Vînătorul de mine este făcut din oţel amagnetic, dispune de două sisteme de propulsie, unul Diesel, iar celălalt electric, pe care îl utilizăm doar în momentul în care încercăm să depistăm o mină. are ca armament un tun antiaerian de 40 mm şi un sonar de detectare a minelor. Pe navă activează şi cinci scafandri, care au rolul de a fixa încărcătura antimină pe cablul de ancorare a minei, după care detonează TNT-ul (trinitrotoluen)", a declarat cpt. cmdr. Kruger Arne. Nava, care are un echipaj format din 41 de ofiţeri şi subofiţeri, poate sta în larg, între 10 şi 14 zile, iar în cîmpul de mine rezistă 120 de ore, fără să necesite alimentare cu combustibil. Forţele Navale Române nu dispun de vînătoare de mine, însă, conform ofiţerului de presă al exerciţiului, lt. Ioan Burghişan, şi ţara noastră are în plan achiziţionarea acestui tip de nave, pînă în 2020.