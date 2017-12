Distrugerea feriboturilor româneşti!

Nemulţumiţi de faptul că nu şi-au mai primit salariile de aproape nouă luni, angajaţii societăţii CFR Marfă - filiala Transport Maritim şi de Coastă CFR Feribot Constanţa au declanşat, ieri, un protest spontan. Cei aproape 20 de membri ai echipajelor navelor „Mangalia” şi Eforie” au refuzat să execute manevrele pentru mutarea feriboturilor în altă dană, eliberând, astfel, dana 120. Amintim că, la începutul acestui an, administraţiile porturilor Constanţa şi Pendik (Istanbul, Turcia) au semnat un protocol de colaborare privind deschiderea unor linii regulate de transport marfă pe Marea Neagră. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, declara, la semnarea protocolului, că se pregăteşte operarea unor linii de feribot care aparţin CFR Marfă. „Dacă ne mută de aici este clar că nu ne vom mai primi salariile. Vor veni turcii cu navele lor şi pe noi ne vor disponibiliza. Vom spune „Adio!” salariilor restante”, a spus unul dintre protestatari. În timp ce o parte din angajaţi (cei cu salarii mai mici) nu au mai fost plătiţi din ianuarie 2011, alţii nu şi-au mai primit salariile din noiembrie 2010.

AMENINŢAŢI CU EVACUAREA Salariaţii au de primit sume cuprinse între 9.000 şi 12.000 lei. „Avem oameni care au fost daţi în judecată de asociaţiile de proprietari pentru neplata întreţinerii şi riscă să fie daţi afară din case. În ultimul an ne-au aruncat câte un „os”, 150-300 de lei pe lună, ca să avem cu ce supravieţui. Venim la muncă cu bani împrumutaţi de la rude şi prieteni”, a declarat reprezentantul Sindicatului din cadrul CFR Feribot, Viorel Călin.

CELE DOUĂ NAVE, ULTIMELE SUB PAVILION ROMÂNESC, AU FOST „TRASE LA MAL” ÎN MAI 2009 PENTRU CĂ FUNCŢIONAU ÎN PIERDERE, POTRIVIT REPREZENTANŢILOR CFR MARFĂ ŞI AI MINISTERULUI TRANSPORTURILOR.

Chiar dacă au fost menţinute în stare de funcţionare, echipajul fiind prezent la bord tot timpul (în schimburi), actele celor două nave au expirat, pentru înnoirea acestora fiind nevoie de cel puţin un milion de euro pentru fiecare. Neplata salariilor nu este, însă, singura problemă a angajaţilor. „Din august 2009 societatea nu ne-a mai plătit contribuţiile sociale. Noi nu avem voie să ne îmbolnăvim, pentru că vom fi nevoiţi să suportăm, integral, costurile tratamentului”, a spus Viorel Bartoloş, angajat al CFR Feribot din 2003. În prezent, din cei peste 100 de angajaţi au mai rămas doar 46 de salariaţi, dintre care 26 sunt membrii echipajelor.

TURCII, COLACUL DE SALVARE Potrivit actualului director al societăţii, Marian Ionescu, numit în funcţie la începutul acestui an, singura soluţie pentru plata salariilor o reprezintă derularea contractului încheiat cu partea turcă. „În urma acestui protocol, CFR Feribot ar primi, în condiţii de trafic slab, cel puţin 25.000 de euro pe lună. Este singura noastră posibilitate de a salva societatea şi slujbele oamenilor. Din păcate, oamenii nu mai au răbdare să vadă efectele acestui contract şi îi înţeleg”, a declarat Marian Ionescu. El a precizat că, pe lângă plata salariilor, contractul va demonstra că linia de feribot este rentabilă şi se vor strânge bani pentru darea în folosinţă, pe aceeaşi linie, a unei nave româneşti. „Dacă noi aveam navele funcţionabile, nu veneau turcii cu navele lor, le foloseau pe ale noastre”, a precizat directorul CFR Feribot. Cu alte cuvinte, dacă reprezentanţii CFR Marfă s-ar fi interesat de soarta navelor şi nu ar fi preferat să le abandoneze, acum feriboturile „Mangalia” şi „Edorie” (cu unele modernizări) ar fi putut fi folosite, iar echipajul nu ar mai fi stat „pe tuşă” în aşteptarea unui miracol. Potrivit liderului Sindicatului Liber Mişcare Comercial Dobrogea CFR Medgidia – la care este afiliat Sindicatul CFR Feribot – Gheorghe Spânu, ieri, între conducerea societăţii şi angajaţi (reprezentaţi de liderii sindicali) a fost încheiat un protocol care prevede ca până la sfârşitul anului să fie plătită 50% din valoarea salariilor restante. „De asemenea, protocolul prevede ca, începând cu octombrie, salariile lunare să fie plătite integral. În plus, până la sfârşitul acestui an nu va mai fi disponibilizat niciun membru al celor două echipaje”, a precizat Spânu. După semnarea protocolului, salariaţii au fost de acord să efectueze, astăzi, manevrele de mutare a feriboturilor româneşti.