„Diva” hip-hop-ului, Eve, în România

Peste numai trei zile, „diva” hip-hop-ului, Eve, va vizita, prima dată, România, unde are programat un concert. Cîştigătoare a premiului Grammy, actriţă, prezentatoare TV şi „fashion icon”, Eve Jihan Jeffers va susţine, vineri seară, un show în Club Bamboo din Bucureşti. Preţul biletelor este de 50 lei, acestea putînd fi achiziţionate de la casieria clubului sau online.

Eve Jihan Jeffers s-a născut în Philadelphia, statul american Pennsylvania, pe data de 10 noiembrie 1978. Primul său contact cu muzica s-a produs la o vârstă foarte fragedă, pe când făcea parte din mai multe coruri. De-a lungul carierei sale artistice, a vîndut peste şapte milioane albume în întreaga lume. În anul 2003, cîntăreaţa a devenit mai mult decât un star hip-hop, dobândind propriul show televizat, intitulat „Eve”, ce s-a derulat timp de trei sezoane. Un real succes a înregistrat şi în lumea modei, odată cu lansarea propriei linii de haine. Eve a avut numeroase roluri importante în producţii cinematografice care au rulat pe marile ecrane, cum ar fi „Barbershop”, „Third Watch”, „Spider-Man: The New Animated Series”, „XIII”, „The Woodsman”, „Barbershop 2: Back in Business”, „One on One”, „The Cookout”, „Flashbacks of a Fool”, „Whip It!”, „Glee” şi „Good Hair”, ultimele două fiind lansate chiar în acest an.