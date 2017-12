Divertisment de neuitat pentru cei mai rafinaţi melomani

Melomanii de la malul mării au avut ocazia să savureze, joi seară, în sala Casei de Cultură a Sindicatelor, un spectacol extraordinar susţinut în interpretarea de excepţie a orchestrei Johann Strauss Spirit din Sankt Petersburg. Sub bagheta tânărului dirijor de numai 35 de ani, Daniil Zaharov, muzicieni de primă clasă au adus pe scenă un program extraordinar de gală. Spre deliciul publicului constănţean, instrumentiştii celebrei şcoli ruseşti de muzică au inclus în program, pe lângă piese de jazz sau swing, şi o suită românească.

Plăcut impresionaţi de primirea făcută de directorul instituţiei gazdă, Gheorghe Ungureanu, care i-a întâmpinat pe artişti cu cupe de şampanie, aceştia au oferit Constanţei un spectacol de neuitat. „Repertoriul a fost adaptat unui program de divertisment şi a inclus celebrele valsuri vieneze. Dacă, în mod obişnuit, un concert vienez durează între 50 şi 70 minute, fiind destul de solicitant pentru instrumentişti, noi ne-am gândit la un show mai variat, care să câştige sufletul publicului autohton. Pentru aceasta, împreună cu dirijorul, am reuşit să facem o îmbinare de genuri: am trecut de la valsurile vieneze, la Piazzola, prin care am făcut trecerea la piesele româneşti interpretate la nai şi caval de către unul din virtuoşi, originar din Moldova”, a declarat constănţeanul Ion Stelorian, impresarul de turneu al orchestrei.

Trebuie menţionat că o parte dintre artişti sunt români din Chişinău, iar trupa în formula actuală de succes este meritul dirijorului amintit. Orchestra are 16 instrumente cu coarde, cu intervenţia unui pian şi a unui nai. Daniil Zaharov, deşi este din Sankt Petersbug, are origini româneşti de la tatăl său din Cernăuţi. Cu studii la Moscova şi în oraşul natal, acesta a dirijat prima dată la vârsta de 15 ani, la Sala Palatului din Iaşi, iar timp de opt ani, a ţinut orchestra municipalităţii din Chişinău. În ultimii trei ani s-a ocupat de filarmonica unei universităţi turceşti.

Efectul asupra audienţei a fost emoţionant, reuşind să impresioneze chiar şi cele mai critice gusturi în materie de muzică simfonică: după aproape două ore, constănţenii care au umplut sala de spectacole până la refuz au aplaudat în picioare talentul artiştilor.

Turneul naţional al orchestrei a început pe data de 9 decembrie şi se va încheia pe 25 decembrie, incluzând toate regiunile ţării. Constănţenii care nu au avut ocazia să urmărească concertul mai au o şansă. Neptun TV va transmite spectacolul în a doua zi de Crăciun, începând cu ora 22.00.