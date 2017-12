Divizarea PNŢCD - de la cap la coadă

SCANDAL Ţărăniştii constănţeni urmează exemplul şefilor de la centru, care sunt împărţiţi în două tabere: Aurelian Pavelescu, pe de o parte, şi Vasile Lupu, pe de altă parte. Fiecare spune că are dreptate şi că deţine supremaţia în PNŢCD. Dacă întrebi aripa Vasile Lupu, aceasta îţi va spune că Pavelescu este exclus din partid, iar acţiunile lui sunt în afara formaţiunii. De partea cealaltă, Aurelian Pavelescu afirmă că el are dreptate şi încearcă să-şi impună oamenii în teritoriu. Cert este că, în prezent, există un proces pe rol în instanţă, care trebuie să hotărască cine are dreptate. Exemplul conducerii centrale este aplicat şi la Constanţa, unde aripa Pavelescu a hotărât, în urmă cu ceva timp, să-l îndepărteze pe Tudorel Chesoi din funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene şi să-l instaleze pe Adrian Ţapliuc. Mai mult decât atât, Ţapliuc spune că Tudorel Chesoi nu mai este nici măcar membru al partidului. „Proaspătul preşedinte” al Organizaţiei Judeţene a PNŢCD Constanţa joacă tare, anunţând vineri, într-o conferinţă de presă, că doreşte înlocuirea lui Chesoi din funcţia de consilier municipal. „Pe lege, Tudorel Chesoi nu mai poate îndeplini funcţia de consilier local municipal. Am întocmit documentele pentru retragerea sprijinului politic al lui Chesoi. Am discutat şi cu preşedintele PDL, Gigi Chiru, şi vom lua decizia în privinţa locului ocupat de acesta în Consiliul Local Municipal Constanţa“, afirmă Adrian Ţapliuc.

REACŢIE De partea cealaltă, Tudorel Chesoi spune că Ţapliuc nu are niciun temei să întreprindă acest demers. „Ţapliuc nu are nicio putere în partid, pentru că adevăratul PNŢCD este reprezentat de Vasile Lupu. Pe Ţapliuc l-a numit Pavelescu, care, însă, are o mică-mare problemă: este exclus din partid. În plus, eu am fost confirmat preşedinte al PNŢCD Constanţa în 5 octombrie, în Conferinţa judeţeană a partidului, care a avut loc la Casa de Cultură. În concluzie, Ţapliuc nu poate cere excluderea mea din Consiliul Local. El este un preşedinte de carton şi nimic mai mult”, a spus Chesoi.