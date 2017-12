Divorţul dintre Kate Hudson şi Chris Robinson a fost finalizat

Un tribunal din Los Angeles a validat, joi, divorţul actriţei Kate Hudson şi al muzicianului Chris Robinson, solistul trupei The Black Crowes, după şapte ani de căsnicie. În noiembrie 2006, Chris Robinson, în vîrstă de 40 de ani, a depus o cerere în justiţie prin care cerea divorţul de actriţa Kate Hudson, invocînd existenţa unor divergenţe ireconciliabile. Cei doi, care s-au căsătorit în 2000, la un an după ce s-au cunoscut, şi-au anunţat separarea în august 2006. Ei au împreună un băieţel în vîrstă de 3 ani.

Kate Hudson, care are 28 de ani, este fiica cunoscutei actriţe Goldie Hawn şi a fost nominalizată la Oscar pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru rolul ei din producţia “Aproape celebri”. Actriţa este cunoscută publicului internaţional din filme precum “Doar tu şi eu. Al treilea e în plus!” şi “Cum să scapi de un tip în 10 zile”. Presa americană i-a atribuit actriţei o legătură cu actorul Owen Wilson, care a încercat să se sinucidă la începutul lunii septembrie. Chris Robinson a înfiinţat formaţia The Black Crowes în 1985 şi a ajuns celebru în anii ’90, cu hituri precum “She Talks To Angels” şi “Hard to Handle”.