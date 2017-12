"DJ Andi"... “veteran“ în Romanian Top 100

Piesa lui "DJ Andi", intitulată "4 the 1st time", se află de 31 de săptămîni în Romanian Top 100, clasamentul celor mai difuzate melodii de la radiourile din România. Chiar dacă a fost lansată în vara anului trecut, "4 the 1st Time" (DJ Andi featuring Aida) a rămas, în continuare, preferata radiourilor din ţară şi din capitală, devansînd piese lansate doar de cîteva săptămîni. La succesul melodiei a contribuit şi videoclipul care a reuşit să aducă un... suflu nou pe piaţa muzicală autohtonă.

În prezent, programul lui Andi este foarte încărcat, fiind invitat în fiecare weekend să mixeze în diverse cluburi din ţară. În plus, DJ Andi lucrează la un nou album, pe care îl va lansa în decursul acestui an.

DJ Andi şi-a construit cariera pas cu pas, lucrînd intens atît ca DJ, cît şi ca producător, remarcîndu-se pe piaţa românească încă din anul 2001, cînd a realizat prima sa piesă, pentru compilaţia "Mouse in House" (vol. 3), sub pseudonimul "SVR 4". Colaborarea sa cu "Mouse in House" a continuat pînă la ultimul volum al colecţiei, în aceeaşi perioadă fiind rezident şi într-un cunoscut club. În anul 2003, succesul artistului a culminat cu apariţia remixului semnat DJ Andi la piesa "Tu Es Foutu", pe albumul intitulat "Rendez Vous" al cunoscutei artiste In-Grid.