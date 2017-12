DJ No Rules, live la mare

Fostul membru al trupei N&D, Nick, cunoscut acum ca DJ No Rules, vine să mixeze, la sfârşitul săptămânii, într-un local de noapte din oraş. DJ No Rules va fi prezent în The One, sâmbătă, după miezul nopţii, iar preţul de intrare la acest eveniment este de 25 de lei.

No Rules a fost cuprins de „virusul” muzical încă din 1995, cochetând cu genul hip-hop, dar succesul a venit mai târziu, în 1999, când a pus bazele trupei N&D şi a luat „cu asalt” piaţa muzicală românească a vremii. Melodii ca „Vino la mine”, „Nu pot să uit”, „Nu e vina mea”, „Vreau să plâng”, „Nu vreau să te pierd”, „Când vine noaptea” au cucerit publicul român şi topurile, obţinând o mulţime de premii şi fani. După destrămarea trupei, Nick a continuat activitatea muzicală solo. Între 2007 şi 2009, s-a dedicat familiei, însă a revenit cu proiectul No Rules şi lucrează intens alături de prietenul şi colaboratorul său, Dumi Pădure, având în plan realizarea unui videoclip, dar şi alte proiecte surpriză.