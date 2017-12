DJ Qu, la Mamaia

Clubul La Mania din staţiunea Mamaia găzduieşte, sâmbătă seara, un super-party cu trei DJ apreciaţi: DJ Qu, Petre Inspirescu şi Alexandra. Dacă ultimii doi artişti autohtoni sunt cunoscuţi publicului de la numeroasele petreceri la care mixează în cluburile de pe litoral, Ramon Lisandro Quezada, alias DJ Qu, revine în La Mania după ce a susţinut un set excelent, pe 1 Mai, atât în club, cât şi pe plajă.

DJ Qu, originar din New Jersey, Statele Unite, este fondatorul faimoaselor petreceri Dance Music Conference care au loc lunar în New York. Talentul, gustul muzical impecabil şi tehnica perfecţionistă l-au călăuzit spre echipa entuziastă Underground Quality, label condus de Jus-Ed. Împreună au readus pe scena globală sound-ul New York-New Jersey house, hipnotic şi fin. Între timp, Ramon Lisandro Quezada şi-a deschis propria casă de producţie muzicală intitulată Strenght Music. Artistul american mixează sub calmul aparent al muzicii deep, pe care o complică dramatic şi elegant. Biletele se pot procura la intrare, la preţul de 30 de lei.