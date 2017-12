DJ Rynno&Sylvia concertează la Mamaia

DJ Rynno şi Sylvia vor reveni pe litoral, pentru a concerta la sfârşitul acestei săptămâni. Foarte populari la petrecerile constănţene, cei doi artişti vor putea fi întâlniţi pe data de 11 iunie, pe scena clubului Summer Crush din Mamaia.

Silvia Roxana Sârbu, alias Sylvia, s-a născut pe data de 27 decembrie 1983, în capitală. Absolventă a unei facultăţi de management, solista s-a remarcat de pe vremea când era componentă a trupei A.S.I.A. Împreună cu DJ Rynno, a cunoscut un succes răsunător, după lansarea piesei „Feel\", la MTV DJ Awards, în iunie 2007.

„Coechipierul” ei, Sorin Costache, cunoscut sub numele de scenă DJ Rynno, are 36 ani şi este tot bucureştean. Mixează prin cluburi de aproape 13 ani şi, împreună cu partenera sa blondă de scenă, sunt nelipsiţi din play-listurile cluburilor, mai ales prin cunoscutele piese „Feel”, „Save Me”, „You Are Divine”, „Lies”, „Huska”, „Fantasy of Love”, „Chiling My Soul”.