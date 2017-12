DJ Sava& Raluka şi Perversul de pe Târgul Ocna, în Wish

Foarte în vogă în cluburile de la malul mării, dar pentru prima oară live la Constanţa, în această iarnă, DJ Sava & Raluka revin pe scena clubului Wish, vineri, cu un sound fresh şi un beat interesant! Nu vor lipsi piesele devenite hit-uri “September”, “I Like (The Trumpet)” şi mai recentul “Love You”. Pe scenă va urca şi Carisma, cu un moment de umor şi elemente surpriză, dar şi - probabil ca o curiozitate culeasă de pe youtube pentru amuzamentul celor prezenţi - Sorin, ţiganul ajuns cunoscut drept „Perversul de pe Tg. Ocna”, în urma unei ştiri TV despre un scandal într-o mahala din capitală. „Ori suntem golani, ori nu mai suntem\" este replica preluată stupid de către unele televiziuni, iar clip-ul care l-a făcut „faimos” pe scandalagiu poate fi văzut pe adresa http://www.youtube.com/watch?v=mYwMdE6ALxg.