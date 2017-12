Deşi au avut un oarecare succes cu piesele de club \"I Like the Trumpet\" şi \"Love You\", proiectul DJ Sava şi Raluka se transformă în DJ Sava şi Cristina, după ce cunoscutul duet a decis să se destrame. Zvonurile spun că scandalul ar fi fost generat încă de vara trecută, de... bani, întrucât Raluka ar fi fost nemulţumită de onorariul primit pentru fiecare concert. Aceleaşi surse indiscrete menţionau că cei doi ar fi programat separarea la începutul acestui an, întrucât, pe perioada sărbătorilor de iarnă şi de Revelion, au avut programate spectacole.

În acest timp, DJ Sava şi-a găsit deja o solistă cu care să o înlocuiască pe fosta sa parteneră de scenă, iar în weekend-ul trecut, a cântat în premieră cu ea, la Bamboo Braşov. Astfel, noua formulă este completată de solista Cristina Florentina Vasiu, „new-commer” pe scena muzicii româneşti. Ea s-a remarcat anul trecut, la Festivalul de Muzica Uşoară Mamaia, unde a câştigat locul I la secţiunea „Interpretare”, cu piesa „Suflet gol\" (compozitor Petru Mircea).

Artista este obişnuită cu scena încă de la vârsta de şapte ani, când a participat la concursul „Steluţele cetăţii\" de la Deva. Din copilărie, a continuat să fie prezentă la diverse festivaluri naţionale şi internaţionale sau emisiuni TV, pentru a deveni cunoscută, fiind susţinută de părinţii săi şi Laurenţiu Cazan.

La rândul ei, Raluka se consolează că va fi ajutată de... Connect-R să mai atragă atenţia publicului.