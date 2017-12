DJ Wanda, personaj din... desene animate

Maria Mihaela Cojocaru, alias DJ Wanda, a fost aleasă de americanii de la Sony Animation să-şi împrumute vocea unui personaj dintr-un nou desen animat. Nonconformista vedetă de la noi va apărea, astfel, în distribuţia filmului animat „Stă să plouă cu chiftele 2“.

DJ Wanda este nu doar un personaj extrem de interesant pentru lumea muzicală şi cea de televiziune din România, ci şi o actriţă bună, cu o voce potrivită mai multor tipuri de roluri, după cum au remarcat şi producătorii de desene animate. Artista nu este, însă, la prima colaborare de acest fel. „Sunt la a doua experienţă de acest fel, despre care pot spune că a fost amuzantă. Prima oară a fost în copilărie, iar acum s-a întâmplat din nou. Am dat probe aici, în ţară, însă am fost aleasă de cei din străinătate, de la Sony Animation. Mi s-a părut foarte tare faptul că povestea este despre mâncare şi eu nu sunt o mare gurmandă. Am avut un regizor care îmi spunea ce să fac. Eu am pus voci pentru personajul Barb, o portocală isterică, aşa cum sunt eu. Seamănă cu mine acest personaj”, a declarat, amuzată, DJ Wanda.