Novak Djokovic a câştigat turneul US Open, după ce l-a învins în finală pe rusul Daniil Medvedev, cu 6-3, 7-6 (7/5), 6-3, duminică, la New York, astfel că a egalat recordul absolut de titluri de Mare Şlem (24), deţinut de australianca Margaret Court din 1973, transmite AFP.



Pentru Djokovic acesta a fost al patrulea trofeu cucerit la Flushing Meadows după cele din 2011, 2015 şi 2018, în zece finale jucate la New York.

La 36 de ani, Djokovic redevine liderul clasamentului ATP luni şi va ajunge la 390 de săptămâni pe prima poziţie mondială, ducând mai departe recordul pe care îl deţinea.

Djokovic s-a ales pentru acest succes cu un cec de 3 milioane de dolari şi 2.000 de puncte ATP, în timp ce Medvedev a fost recompensat cu 1,5 milioane şi 1.200 de puncte.