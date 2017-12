Djokovic a făcut spectacol la US Open

Tenismanul sârb Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial, a dansat, miercuri seară, alături de un fan, după calificarea în turul al treilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. În timpul interviului de după meciul cu austriacul Andreas Haider-Maurer, principalul favorit la câștigarea trofeului în proba de simplu masculin de la New York l-a chemat pe teren pe canadianul Cameron Hughes, prezentator de televiziune, după care cei doi au dansat împreună. La finalul dansului, Cameron Hughes l-a îmbrăcat pe Djokovic cu un tricou alb pe care scria „I love New York”. Tenismenul sârb l-a învins, cu scorul de 6-4, 6-1, 6-2, pe austriacul Andreas Haider-Maurer şi s-a calificat în turul al treilea la US Open.

În schimb, bulgarul Grigor Dimitrov, cap de serie nr. 17 şi locul 17 ATP, a fost învins în turul secund, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/2), 2-6, 4-6, 6-4, după trei ore şi 38 de minute de joc, de kazahul Mihail Kukuşkin, poziţia 56 în ierarhia mondială. În a treia zi de competiţie de la US Open s-a mai înregistrat o singură surpriză, pe tabloul feminin, unde rusoaica Anastasia Pavliucenkova, favorită nr. 31 şi locul 31 WTA, a fost învinsă în turul secund, cu scorul de 5-7, 4-6, după o oră şi 32 de minute, de Anett Kontaveit (Estonia), jucătoare venită din calificări şi poziţia 152 în clasamentul mondial.