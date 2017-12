Djokovic l-a învins pe Nadal într-un meci demonstrativ

Sârbul Novak Djokovic, numărul 1 mondial în tenisul profesionist, l-a învins în două seturi, scor 6-4, 6-4, pe spaniolul Rafael Nadal, într-un meci demonstrativ caritabil, disputat joi în Italia. Partida a avut loc în cadrul evenimentului „Djokovic and friends”, desfășurat la arena Mediolanum Forum din Milano, la care au asistat peste 10.000 de spectatori. Fondurile strânse cu această ocazie au intrat în contul fundației pe care Djokovic a creat-o în 2007 pentru a-i sprijini pe copiii din țara sa care au nevoie de ajutor. La evenimentul de la Milano au participat, de asemenea, jucători ai celor două echipe de fotbal din acest oraș, între care columbianul Carlos Bacca și muntenegreanul Stevan Jovetic. „Ca tată, scopul fundației mele este mai important decât orice. Vreau să mă asigur că fiecare copil are cel mai bun început al vieții sale sociale și își îndeplinește visurile, așa cum am făcut eu”, a declarat Djokovic cu această ocazie.

Tot în cadrul evenimentului „Djokovic and friends”, jucătoarea americană Serena Williams a învins-o în două seturi, 6-3, 6-3 pe italianca Flavia Pennetta. Fostul lider mondial a câștigat apoi și meciul de dublu mixt disputat alături de italianul Fabio Fognini împotriva cuplului format din Novak Djokovic și Flavia Pennetta, cu 4-2 la game-uri. În schimb, Serena Williams va absenta la turneele de la Wuhan și Beijing din cauza unor probleme la umăr.

