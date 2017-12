Djokovici a câștigat turneul Australian Open

Tenismanul sârb Novak Djokovici a declarat, astăzi, după ce a câştigat turneul Australian Open, că finala cu britanicul Andy Murray, meci care a durat trei ore şi 39 de minute, a fost epuizantă. ”Ştiam amândoi că avem şanse egale să câştigăm. A fost un meci la fel ca finala Australian Open din 2013, în care primele două seturi au durat peste două ore. De această dată primele două seturi au durat două ore şi jumătate. Foarte solicitant fizic. Epuizant. Bineînţeles că amândoi am avut momente dificile fizic. S-a văzut că aveam probleme pe finalul setului doi şi la începutul celui de-al treilea. Mă simţeam foarte obosit şi aveam nevoie de timp să mă adun şi să îmi revin. Ceea ce am şi făcut. Cred că amândoi am folosit tot repertoriul de lovituri. Sper că toţi cei care au urmărit meciul l-au urmărit cu plăcere. Pentru mine a fost categoric epuizant", a spus Djokovici. Tenismanul sârb Novak Djokovici, locul 1 ATP, a câştigat pentru a cincea oară turneul Australian Open, impunându-se duminică, în finala de la Melbourne, în faţa britanicului Andy Murray, al şaselea favorit, scor 7-6 (5), 6-7 (4), 6-3, 6-0. Djokovici a mai câştigat turneul Australian Open în 2008, 2011, 2012 şi 2013. Sârbul a devenit primul jucător din era Open care s-a impus la Melbourne de cinci ori.