DMX a scăpat doar cu şase luni de închisoare

Rapper-ul american DMX poate răsufla uşurat. În urma procesului de marţi, acesta a primit verdictul cu zâmbetul pe buze. DMX, pe numele real Earl Simmons, a fost condamnat la şase luni de închisoare, fiind găsit vinovat pentru posesie de droguri şi, mai ales, pentru încălcarea eliberării condiţionate. Acesta risca o pedeapsă cu mult mai mare, fiind recidivist. Anul trecut, starul de culoare şi-a trecut în CV patru infracţiuni: încăierare, furt, cruzime faţă de animale şi, din nou, posesie de droguri. Cu toate acestea, instanţa din Phoenix, statul Arizona, s-a arătat mai mult decât indulgentă. Ba, mai mult, DMX ar putea scăpa fără nicio zi de închisoare, în cazul în care judecătorul va fi de acord ca rapper-ul să se supună unui tratament împotriva dependenţei de cocaină, la domiciliu.

Numele de scenă al lui Earl Simmons provine de la Dark Man X, un nume pe care îl folosea în timpul concertelor de rap pe care le susţinea. Cel mai bun album al său a fost “And Then There Was X”, lansat în 1999, care conţine hit-ul “Party Up (Up in Here)”. DMX a vândut până în prezent peste 28 de milioane de albume pe plan mondial şi a apărut în câteva filme cu priză la public, precum “Romeo Must Die / Să moară Romeo” în 2000, “Cradle 2 The Grave / Parteneri neobişnuiţi” în 2003 şi “Last Hour / Ultima oră” în 2008.