DMX, arestat

Rapperul american DMX a dat cu subsemnatul la poliţie, fiind reţinut sub acuzaţia de conducere sub influenţa alcoolului. Joia trecută, Poliţia rutieră din Greenville, statul Carolina de Sud, a oprit un autovehicul Plymouth din 1978, la volanul căruia l-au găsit pe Earl Simmons, alias DMX. S-a constatat că acesta se afla sub influenţa băuturii, conducea fără permis şi nici nu avea centura pusă. Impresarul rapperului de 42 de ani a vrut să minimalizeze incidentul, susţinând că acesta a fost doar reţinut şi nu arestat, fiind eliberat la scurt timp. Însă Poliţia din Carolina de Sud are altă variantă, confirmând jurnaliştilor americani că Earl Simmons a fost arestat şi pus sub acuzare, urmând să se stabilească înfăţişarea în faţa unui judecător.

Şi în trecut, rapperul a avut probleme cu legea, de la încălcarea prevederilor eliberării condiţionate la posesie de droguri şi cruzime faţă de animale. Numai Poliţia din Maricopa, statul Arizona, l-a arestat de cinci ori din august 2007 încoace. În 2010 a fost, în cele din urmă, condamnat la închisoare. DMX a avut probleme şi după gratii, fiindu-i revocate drepturile de vizitare şi dus la izolare, unde a fost hrănit numai cu apă şi pâine, pentru diverse infracţiuni comise. Ba chiar a ajuns şi la un centru de detenţie pentru prizonierii cu probleme mentale.