DMX, în regim de eliberare condiţionată pentru 18 luni

Un judecător din statul american Arizona a hotărît ca rapper-ul DMX, pe numele său real Earl Simmons, să beneficieze de un regim de eliberare condiţionată pentru o perioadă de 18 luni, după ce a agresat un gardian din cantina închisorii din Phoenix. Rapper-ul va trebui să participe la cîteva cursuri speciale de consiliere. Earl Simmons a pledat vinovat la acuzaţia de agresiune, pe data de 22 mai. Cu opt zile mai devreme, rapper-ul fusese eliberat, după ce a petrecut 90 de zile în închisoare, fiind condamnat pentru posesie de droguri, furt şi abuz împotriva animalelor. În mai 2008, DMX, în vîrstă de 38 de ani, a fost arestat pentru posesie de droguri şi abuzuri împotriva animalelor, după ce un ofiţer de poliţie a efectuat o percheziţie în reşedinţa sa şi a descoperit cadavre de cîini şi cîţiva pui din rasa pitbull malnutriţi.

Earl Simmons, cunoscut sub numele de scenă DMX, s-a născut pe 18 decembrie 1970 şi şi-a cîştigat celebritatea la sfîrşitul anilor ’90. Numele de scenă provine de la Dark Man X, un nume pe care îl folosea în timpul concertelor de rap pe care le susţinea. Cel mai bun album al său a fost ”And Then There Was X”, lansat în 1999, care conţine hitul ”Party Up (Up in Here)”. DMX a vîndut pînă în prezent peste 28 de milioane de albume pe plan mondial şi a apărut în cîteva filme cu priză la public, precum ”Romeo Must Die / Să moară Romeo”, în 2000, ”Cradle 2 The Grave / Parteneri neobişnuiţi” din 2003 sau ”Last Hour / Ultima oră”, în 2008.