DNA a pus gheara pe Dragnea. Ținta, blocarea legilor Justiției?

Luni, 13 noiembrie, a fost cutremur pe scena politică. Liderul PSD și al treilea om în stat, Liviu Dragnea, a fost prins din nou în ghearele DNA. Kovesi (șefa DNA) și oamenii săi au încercat mai întâi să-l agațe pe Dragnea cu presupusele proprietăți din Brazilia. Nu a mers. Apoi au încercat să-l prindă cu dosarul „Belina“. Nici în acest caz nu s-a reușit mare lucru (până acum, cel puțin). În cele din urmă, președintele Camerei Deputaților a fost agățat în celebrul dosar „Tel Drum“, societate despre care s-a speculat că ar fi condusă din umbră de Dragnea. Liderul PSD a fost anunțat, oficial, că este urmărit penal luni dimineață, când s-a dus personal la sediul DNA. Prezența lui Dragnea a fost însoțită și de un circ pe măsura importanței personajului. Liderul PSD a fost întâmpinat în fața sediului DNA atât de contestatarii săi tradiționali, cât și de zeci de susținători din partid, care l-au aplaudat frenetic, așa cum se întâmpla pe vremea fostului președinte al PSD Adrian Năstase. După ce Dragnea a stat în sediul DNA aproape o oră, procurorii lui Kovesi au anunțat că au dispus efectuarea urmăririi penale față de preşedintele PSD, pentru fapte săvârşite în perioada în care era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. DNA îl acuză pe Dragnea de constituirea unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete şi două infracțiuni de abuz în serviciu. Alături de Liviu Dragnea sunt urmărite penal şi alte opt persoane, între care angajaţi Tel Drum şi funcţionari din cadrul CJ Teleorman. Potrivit procurorilor anticorupţie, Liviu Dragnea, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, a iniţiat un grup infracţional organizat care acţionează şi în prezent şi din care au făcut şi fac parte funcţionari din administraţia publică din Teleorman şi angajaţi Tel Drum. Grupul iniţiat în 2001 are ca principal scop obţinerea frauduloasă a unor sume importante din contractele finanţate din fonduri publice, prin comiterea unor infracţiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Procurorii DNA susţin că Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul și fosta soție), a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei și al formațiunii politice din care face parte. Culmea este că, potrivit presei centrale, pentru acuzații aproape identice, în 2013, procurorii i-au dat Neînceperea Urmăririi Penale.

CUM RĂSPUNDE LIDERUL PSD

După ce procurorii l-au anunțat că este urmărit penal, Liviu Dragnea a declarat că respinge toate acuzațiile care i se aduc. „Astăzi (luni, n.r.), am fost la DNA să-mi iau în primire al treilea dosar. Nu pot intra în detalii. Nu am legături financiare cu Tel Drum”, a spus Dragnea. El a afirmat că în acest dosar s-a vorbit despre multe lucruri neadevărate. „Sunt oameni care suferă pentru că cineva a generat și generează aceste acțiuni împotriva mea. Nu am făcut niciun grup infracțional. Din păcate, pentru mine și mulți colegi de-ai mei nu mai este un secret, este un atac violent. Se vrea preluarea PSD. Sper să se oprească. Miza este politică”, a mai subliniat Dragnea.

CARE E ADEVĂRATA MIZĂ A ANCHETĂRII LUI DRAGNEA

Citarea lui Liviu Dragnea la DNA pentru punerea sa sub acuzare vine într-un context politico-economic extrem de sensibil. „Mai exact, urmărirea penală a lui Dragnea vine în contextul în care Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență pentru modificarea Codului fiscal, măsură care a provocat o imensă nemulțumire în rândul marilor companii străine, care vor fi obligate de acum să-și declare profitul și să plătească impozitele pe teritoriul României. Totodată, citarea lui Dragnea are loc și pe fondul intrării în linie dreaptă în Parlament a proiectului legilor Justiției“, scrie luju.ro. „Se dorește intimidarea lui Dragnea pentru ca legile Justiției să nu vadă niciodată lumina zilei”, a declarat jurnalistul Răzvan Savaliuc la Antena 3.

Amintim că proiectul de lege privind modificarea legilor Justiţiei, inițiat de ministrul Tudorel Toader și asumat de liderul PSD, Liviu Dragnea, a stârnit mânia magistraților, în special a procurorilor. Capul răsculaților a fost chiar șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, care a afirmat că, prin acest proiect, se aduce atingere independenței magistraților. Procurorii sunt iritați și de faptul că, dacă proiectul lui Toader va fi aprobat, statul va cere despăgubiri judecătorului sau procurorului care a săvârșit o eroare judiciară cauzatoare de prejudicii. Kovesi și oamenii săi consideră că „această dispoziție poate reprezenta o presiune asupra activității magistraților“.

PROCURORUL CARE-L ANCHETEAZĂ PE DRAGNEA, APROPIAT DE MONICA MACOVEI

Jurnaliștii de la Lumea Justiției spun că noul dosar care îl vizează pe liderul PSD, Liviu Dragnea, este instrumentat de procuroarea Carmen Lăncrănjan, „venită de la Parchetul Judecătoriei Sector 2 la DNA în urmă cu câteva luni și prezentată în unele medii ca fiind unul dintre procurorii care sunt pe placul șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Carmen Alexandra Lăncrănjan este totodată președinta ONG-ului „Liderjust“ și bună amică cu directoarea Freedom House, Cristina Guseth, și ministresele Justiției Raluca Prună și Monica Macovei“, mai scrie sursa citată.