DNA are ADN portocaliu

ANCHETĂ Raidurile procurorilor printre cei care s-au prezentat la referendumul din 29 iulie pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu au ajuns la vârful USL, unde a început ancheta unuia dintre cei mai importanţi lideri politici. În acest sens, secretarul general al PSD şi preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Dragnea, a fost chemat, ieri, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), pentru a fi audiat în cazul privind referendumul. Înainte de intrarea la audieri, Dragnea a spus, zâmbind, că el a condus o campanie în mod legal, în mod corect. „Şi eu am fost la vot, poate şi dumneavoastră aţi fost la vot. Doamne fereşte să nu vă cheme şi pe dumneavoastră”, le-a spus Dragnea ziariştilor. Aceeaşi atitudine a afişat şi la ieşirea din sediul DNA, secretarul general al PSD spunând că este „viu şi nevătămat”. „Mi s-au adus la cunoştinţă diverse învinuiri, principala fiind că m-am asociat cu mii şi zeci de mii de persoane pentru a asigura o prezenţă la vot mai mare de 50+1%. În cuvinte mai simple, eu sunt chemat la DNA pentru că, împreună cu milioane de români, am venit să votăm la referendum. Asta e tot ce pot să vă spun acum. Vreau să mai transmit un semnal pentru toţi colegii noştri, să nu se sperie, o să mergem înainte. Nu am dat nicio declaraţie (în sediul DNA - n.r.), am luat la cunoştinţă şi a rămas ca, în următoarele două săptămâni, să ne punem de acord”, a declarat Dragnea, zâmbind.

ACUZE De partea cealaltă, DNA informează că Liviu Dragnea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, şi-ar fi folosit autoritatea şi influenţa în scopul obţinerii unei prezenţe de minimum 60% la votul de la referendum. DNA îl mai acuză că a constituit un sistem naţional de influenţă pentru a determina autorităţile publice centrale, judeţene şi locale aflate sub controlul politic al formaţiunii politice, de a se implica în: exercitarea de presiuni asupra preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi asupra membrilor acestora pentru a falsifica semnăturile alegătorilor pe listele de vot şi a introduce în urne un număr suplimentar de buletine decât cele votate de alegători; folosirea unei urne mobile în condiţii contrare legii. La rândul său, Dragnea a avut o atitudine mult mai serioasă când a fost întrebat despre faptul că ar fi făcut presiuni asupra unor preşedinţi de comisii electorale, şeful CJ Teleorman precizând că „nu există aşa ceva”. La fel de serios a fost şi când a fost întrebat dacă chemarea sa la DNA este o răzbunare a lui Traian Băsescu: „Este o certitudine asta, este o certitudine, nu am făcut nimic greşit, ceea ce am făcut noi au făcut toate partidele şi fac tot timpul, pentru că fiecare partid are dreptul legal să primească de la membri informaţii despre ce se întâmplă”. Preşedintele PSD Covasna, deputatul Horia Grama, afirmă, referitor la chemarea lui Liviu Dragnea la DNA, că este \"un abuz incalificabil\" şi că ar fi \"de râsul curcilor democraţiei mondiale\" să fie acuzat cineva pentru că încurajează lumea să iasă la vot.