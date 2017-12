DNA, chemat să lumineze misterul „hectarelor stafie”

POVESTEA PĂMÂNTULUI Scandalul privind situaţia unei suprafeţe de teren de 154 de hectare, care se află la graniţa dintre comunele Bărăganu şi Mereni, continuă să ia amploare. Cu fiece zi care trece ne sunt oferite noi date şi motive să ne crucim când aflăm cum pot fi „rătăcite“ loturi întregi de teren, şi, după cum spune primarul comunei Bărăganu, Titu Neague, să fie lucrate fără ca ele să fie trecute în patrimoniul vreunei localităţi. După ce Neague a „săpat“ un pic şi a identificat suprafaţa de teren ca fiind în patrimoniul comunei Bărăganu, în zona satului Lanurile, s-a iscat o adevărată isterie şi au apărut plângeri penale la adresa primarului care încearcă să repună în drepturi adevăraţii proprietari ai acelui pământ. Există şi relatări ale bătrânilor satului care atestă apartenenţa pământului. „Unul dintre bătrânii satului îmi povestea că atunci când era tânăr în acel loc a cunoscut-o pe cea care i-a devenit soţie. Îmi spunea că părinţii tinerei, care ulterior a ajuns mama copiilor săi, aveau un teren în comuna Mereni la limita dintre Mereni şi Lanurile, iar părinţii lui aveau terenul în continuarea acelui lot, dar în satul Lanurile. După ce s-au căsătorit, terenurile au rămas ale lor, dar le-au fost luate la colectivizare. Am fost împreună în teren şi am identificat acele loturi, care, surpriză, se află printre „parcelele nimănui“. Aceşti oameni au acte de proprietate, dar terenurile nu sunt în posesia lor. Acum încerc să demonstrez ce loturi erau în satul Lanurile, pentru că avem şi documente justificative, iar instanţa începe să ne dea dreptate. Am încredere că instanţele de judecată îşi vor face treaba pentru că nu vreau nimic pentru mine, ci doar să le dau oamenilor ceea ce era a lor“, a declarat Neague.

SOLICITĂRI ANULATE Revenind la conflict, amintim că Primăria Bărăganu a intabulat cele 154 de ha şi apoi, în primăvară, le-a dat în arendă unei firme care să le cultive până la lămurirea situaţiei lor juridice. Totodată trebuie să spunem că Primăria Mereni a înaintat în instanţă un dosar prin care încearcă să demonstreze că are dreptate şi că acele terenuri îi aparţin de drept. O primă solicitare a Primăriei Mereni a vizat suspendarea hotărârii de Consiliu Local Bărăganu care priveşte intabularea terenului, solicitare respinsă în urmă cu doar câteva zile, după cum spune Neague. De asemenea, edilul şef a explicat că instanţa a suspendat şi ordonanţa dată de procurorul de caz care a cerut „repunerea terenurilor în situaţia anterioară până la finalizarea procesului“. „Care ar fi situaţia anterioară? Adică procurorul ceruse ca acele terenuri să revină în bezna funciară creată intenţionat pentru ca terenurile să fie lucrate de anumite persoane. Comuna Mereni nu are terenurile trecute nici în domeniul public, nici în cel privat. Unde sunt terenurile?“ a întrebat Neague, asta cu toate că primarul din Mereni, Gheorghe Chiriac, spune că terenurile sunt trecute în domeniul privat al comunei. Şi asta nu e tot! Neague spune că nu a stat cu mâinile în sân şi a depus şi el o plângere la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) împotriva primarului din Mereni căruia îi cere să explice ce s-a făcut cu acele terenuri timp de 17 ani, cât au fost sub oblăduirea administraţiei din Mereni. „Le cerem să plătească uzufructul utilizării unor terenuri care nu erau ale lor şi să ne dea banii obţinuţi atâţia ani în urma arendării. Spun din nou că terenurile trebuie să ajungă la proprietarii de drept, pentru că sunt ale lor, nu ale primăriilor. Prea mulţi ani pământul a fost folosit de alte persoane decât de cei care aveau drept asupra lor“, a mai spus primarul. Cu siguranţă epopeea pământului atât de disputat de cele două administraţii locale va continua, iar noi vom reveni cu noi date.