DNA își face propriul serviciu secret

După ce a pus la bătaie aproximativ 200.000 de euro ca să ne poată citi conversațiile purtate pe Facebook, Twitter, Skype, Yahoo Messenger, sau chiar pe World of Warcraft Chat, iată că Direcția Națională Anticorupție (DNA) își lărgește și mai mult orizonturile de supraveghere și control! Potrivit "Sursa Zilei", instituția condusă de Laura Codruța Kovesi își face acum și propriul serviciu secret. Banii nu par să fie o problemă (ne-am obișnuit deja în cazul DNA), deși pentru concretizarea acestei propuneri statul român ar urma să plătească, anual, 12 milioane de lei. Mai exact, DNA ar urma să cumpere echipamente de interceptare și filaj, 20 de autoturisme, tehnică de înregistrare audio-video, dar și să angajeze 50 de ofițeri sub acoperire și de filaj. Se pare că Laura Codruța Kovesi nu vrea să mai lucreze cu ofițerii Ministerului Afacerilor Interne. "Motivul invocat este acela că dubla subordonare a acestora poate afecta stabilirea priorităţilor în activitatea de investigaţie", arată jurnaliștii de la "Sursa Zilei". FĂRĂ NUMĂR Deși alte unități de parchet din sistemul Ministerului Public au mari lacune la capitolul dotări și personal, se pare că pentru DNA limita este cerul în ceea ce privește achizițiile. O demonstrează o scurtă recapitulare a investițiilor făcute de această instituție în ultima perioadă. Anul trecut, DNA a avut la dispoziție 100.000 de euro pentru a-și cumpăra aparatură. În 2014, a investit 10.000 de euro într-un echipament de monitorizare audio prin GSM, de înaltă performanță, și într-un sistem de înregistrare și transmisie audio. De curând a scos la licitație un contract de peste 860.000 de lei, aprox. 200.000 de euro, pentru achiziția de echipamente tehnice și IT performante, aparate de înregistrare, de transmisie digitală, microfoane, stații radio și accesorii audio-video, dar și un software pentru investigație artefacte internet. Și acum a dat marea lovitură! La ședința de Guvern din 31 iulie s-a aprobat suplimentarea cu 50 de posturi a numărului de ofițeri DNA sub acoperire și de filaj.